La inexplicable experiencia que vivió la viuda de Roberto Bruce

La esposa del fallecido notero del "Buenos días a todos" Roberto Bruce, Andrea Sanhueza, contó en "Mentiras Verdaderas" de La Red que su esposo le envió un mensaje a través de una desconocida que se le acercó en un evento.

"Me encontré con una persona un día en la mañana en un lugar. Me encontré con ella y como que nos miramos, no nos conocíamos. Después, en la tarde, en un evento, me volví a encontrar con la misma persona y esta se me acerco", comenzó el relato de Sanhueza.

"Me dijo así como 'sabes que yo encuentro mucha coincidencia que me haya encontrado contigo dos veces el mismo día. Tengo que decirte esto... soñé con tu marido y él quiere que sepas que te va a cuidar siempre, así que no te preocupes porque él está", agregó la psicopedagoga.

Pero el significado del encuentro no se reduce sólo al sueño, ya que la viuda de Bruce declaró que el hecho ocurrió cuando "estaba pasando por un minuto complicado (...) Lo estoy pasando mal, necesito una palabra de fortaleza, de... Y me llegó de una persona equis que no conocía y que tuvo la fortaleza de decirme eso".

"Yo creo que esas cosas sin algo inexplicable, pero de que hay algo... O sea, yo estoy pero convencidísima de que hay algo", concluyó Andrea Sanhueza.