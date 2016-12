La historia del galán peruano que quiere actuar con De la Fuente y Benja Vicuña

Este jueves se estrenó en Chile, a través de Cineplanet, "Asu Mare 2", fenómeno cinematográfico de factura peruana que ya suma más de 3 millones de espectadores. La comedia es protagonizada por el popular Carlos Alcantara y tiene como villano al buen Christian Meier, galán conocido por sus trabajos en producciones como "El Zorro", "Lynch" y "Cumbia Ninja".

Para el actor peruano es "todo un honor" que el film llegue a nuestro país y ciertamente está feliz de llegar a las salas nacionales.

¿Cómo estuvo la experiencia de hacer una comedia?

-Estuvo maravillosa. Lo que me gustó fue encarnar a un villano que se pareciera a mi hace 20 años, porque la película está ambientada en los noventa y de alguna manera se quería recrear lo que pasaba durante esos años en Lima. Y en los noventa comenzaba a hacerme conocido y les pedí que me caracterizaran físicamente los más posiblemente a cómo me veía hace 20 años, porque de eso ya no queda mucho (risas). Me hicieron injerto de pelo en la frente, porque yo tenía en los noventa y ya no tengo más; y de alguna manera adopte una posición de un hombre que es así como galán que le quiere robar la novia al protagonista, que es un tipo totalmente pobre y perdedor, así que lo disfruté mucho.

¿Y la experiencia de volver en el tiempo?

-Eso fue muy divertido porque estoy seguro que alguna de las ropas que me pusieron debo haberlas usado antes, porque era exactamente igual. Claro, ahora tengo un par de tallas más (risas), pero ha sido divertido porque no puedo creer que me ponía esa ropa tan nefasta hace 20 años y seguramente rompía corazones con ese look.

¿Y lo más divertido?

-Lo más entretenido ha sido el hecho que me dieron carta abierta y luz verde para improvisar mucho de lo que se ha hecho en la película. Muchos de los diálogos fueron improvisados en el set sin que lo supera el actor con el que estaba interactuando, y eso hizo que la película tuviera un trabajo de construcción diferente a la experiencia que he tenido en los últimos años.

¿Y con tu experiencia, que tipo de papeles prefieres?

-Creo que los menos convencionales siempre han sido los que más he disfrutado, porque en 20 años de carrera, cuando son galanes y protagonistas todos se parecen y son como los más pasivos. Pero cuando uno tiene papeles como este de Ricky en "Asu Mare" o los que tuve en series como "Lynch", ahí es cuando uno se divierte: como villano, gente hipócrita y sin escrúpulos. Esos son los papeles que disfruto al final.

A propósito de "Lynch", hay muchas series de coproducción latinoamericana ¿qué te parece eso?

-Buenísimo. El futuro de la televisión y el cine de Latinoamérica es la coproducción. Eso es lo que tiene Hollywood hace varios años. Uno va al cine y ve películas con Russell Crowe o Hugh Jackman y muchas personas que un cree que son actores norteamericanos, pero en realidad son de Australia, son ingleses, son escoceses, y están mezclados todos en esa habla inglesa, y es lo que creo que está pasando ahora. Estas series, como "Lynch" que filmamos entre Bogotá y Buenos Aires, éramos actores cubanos, uruguayos... estaba Natalia Oreiro, Pancho Melo y qué se yo. Entonces, creo que ese es el futuro. Que se unan los talentos en estas series que hacen estas televisoras como HBO, Moviecity y que nos pongan a todos en un mismo plató.

¿Hay algún proyecto que venga dentro de este formato?

-Por ahora estoy interesado en quedarme en el Perú, comenzar a producir acá y ojalá poder contar con talento latinoamericano y sobre todo chileno, que es muy rico. Cristián de la Fuente, que es muy amigo mío, y me encantaría trabajar con Benjamín Vicuña, que también es un monstruo que tiene en Chile, y es lo que pienso hacer los próximos años. Perú está creciendo cinematográficamente desde el éxito de "Asu Mare 1", entonces el público comenzó a creer mucho en el cine nacional y estamos tratando de invitar a gente de afuera para que estas producciones no sólo se vean en el Perú, sino también fuera.

Mauro Canales