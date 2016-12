La fuerte crítica de Viñuela contra TVN por salida de Julián del matinal

¡Sigue la cuenta de Twitter de Showbiz!

Sorpresiva fue la salida de Julián Elfenbein de "Buenos días a todos", a raíz de los cambios que vivirá el programa para revertir los malos resultados que lo tienen en cuarto lugar de sintonía.

La decisión no dejó contentos a algunos de sus ex compañeros de espacio como Raquel Argandoña, quien en conversación con Showbiz declaró que al animador le tocó "pagar el pato por los malos resultados"; ni tampoco a ex rostros de TVN como José Miguel Viñuela.

En conversación con el programa "Mentiras Verdaderas", el periodista criticó la forma en que se comunicó y formalizó la salida de Elfenbein del matinal de Bellavista 0990.

"Yo con Julián hablé. La otra vez fui a TVN, me invitaron al matinal para promocionar la obra ("Ex Amigos"). Hablamos. Por lo que conversamos él ya más o menos manejaba la información de lo que se hablaba entre pasillos. Todos sabemos que la televisión es así. Empieza el rumor y comienza a correr, a correr. Julián manejaba esa información, por lo tanto, sorprenderme de que podía haber un cambio, no", contó Viñuela.

"Me sorprendió la salida tan abrupta. Me sorprendió la forma. Me sorprendió mucho que en los últimos 15 minutos de pantalla dijeran 'bueno, muchas gracias por todo'. Yo no la comparto, para nada. No creo que sea la manera de que un rostro, que le regaló más de cuatro años al canal en el espacio más importante, se haya despedido de esa forma o lo hayan despedido de esa forma".

"Puse en Twitter que me daba mucha lástima la salida de Julián. Y sigo creyendo que los rostros, tal como lo puse ahí, son un activo del canal. Creo que los canales tienen que construir con los rostros, porque hay canales que invierten en ellos años", agregó Viñuela, apuntando a su experiencia en Mega, estación que pagó su carrera de periodismo mientras trabajaba en la señal.

SHOW/CRR