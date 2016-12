La deuda que quedó pendiente entre Carola de Moras y "Tata" Díaz tras su muerte

La animadora no alcanzó a bailar tango con el ex editor de TVN.

El año 2011 Carolina de Moras aterrizó de forma definitiva en "Buenos días a todos", luego de probar suerte previamente con una sección de modas y datos en el espacio matinal de TVN.

Desde que asumió el rol de conductora junto a Felipe Camiroaga, de Moras entabló una afectuosa relación con Juan Carlos "Tata" Díaz y hoy la animadora de Chilevisión se suma a la lista de rostros que lloran la partida del ex editor general del espacio matutino.

"Quedo pendiente nuestro tango. "Tata", descansa. Se te extrañará demasiado. Negrita y familia, les mando un abrazo muy grande", comentó la ex conductora de "Buenos días a todos" que no alcanzó a bailar el ritmo trasandino con su ex jefe antes de su partida.