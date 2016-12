La brutal funa de Kel Calderón a ejecutivo de "Primer plano"

Esta es la imagen con la que Kel se vengo de 'Primer plano'.

La rencilla entre Kel Calderón y "Primer plano" no es nueva y esta vez la hija de Raquel Argandoña tomó la sartén por el mango gracias a sus conocimientos judiciales.

Esta tarde, la polola de Pangal utilizó su cuenta de Instagram para desclasificar un episodio desconocido en la vida de Carlos Valencia, el productor ejecutivo del espacio de farándula de Chilevisión.

Kel publicó una foto del mandamás del programa que se emite los viernes con el siguiente mensaje:

"Este es Carlos Valencia productor ejecutivo del programa 'Primer Plano' (Twitter: @carlosvalencias ). Este es el señor que hace muchísimos años ha estado detrás de los contenidos de este programa de farándula que todos los viernes tiene una víctima nueva para desprestigiar, descuerar y humillar en CHV. Para un programa que se dedica a criticar y destruir por cualquier cosa a todo el mundo, apelando a la moral y la ética, uno esperaría que los cabecillas fueran personas intachables, pero no. Les cuento que el día 18 de mayo de este año Carlos Valencia fue formalizado por CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD por el 4º juzgado de garantía de Santiago. En la audiencia de HOY se le permitió acogerse a la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO perdiendo su licencia de conducir por el plazo de 2 AÑOS. Ya que 'Primer plano' se jacta de humillar a las personas a través de persecuciones, mentiras e incluso en algunos casos montajes, me parece bueno que todos sepan que su DIRECTOR es decir el cerebro detrás del programa ES UN DELINCUENTE (como a ellos en 'Primer Plano' les encanta decir de otras personas que han sido sorprendidas en la misma actuación) EL CUAL FUE SORPRENDIDO MANEJANDO EN ESTADO DE EBRIEDAD por lo que dudosamente tiene la moral para criticar a otras personas a través de las pantallas de CHV todos los viernes. No sé cómo esto no fue dado a conocer antes ya que los antecedentes de la causa son públicos a través de la página del poder judicial, pero no me sorprende. Así que ahí lo tienen, para todos los que siguen el programa y le crean todo lo que publican, piénsenlo dos veces. A ver si este caso es el nuevo 'escándalo de la semana' #PrimerPlano #KarmaIsABitch#LaVidaEsRedonda".

Publimetro intentó comunicarse con el aludido, sin embargo Carlos Valencia no contestó los llamados telefónicos.