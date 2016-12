Karla Constant por “The Switch”: “Lo defenderé hasta la muerte”

Aunque sin fecha de estreno, "The Switch Drag Race: El arte del transformismo" es la nueva apuesta prime de Mega que busca, por primera vez en la televisión chilena, coronar a uno de sus catorce participantes como el mejor exponente de esta área, a través de una competencia de habilidades de caracterización, baile y canto.

El espacio que estará a cargo de Karla Constant en la animación, además, mostrará la vida detrás de los competidores, junto con lo mejor de su talento.

"Es un programa híbrido que hasta este momento no se ha visto en Chile, que lo componen tres formatos que acá se manejan, pero que los metimos todos en una licuadora, transformándolo en un sólo. Un eje es el talent show donde los transformistas se exponen a cantar sobre el escenario; otro es el reality a partir del trabajo realizado en la academia donde aprende, entre otras cosas, a caracterizarse como mujeres; y el último, que no es menor, es el docureality que nos muestra a la persona tras el personaje", detalla el director del proyecto, Ricardo Durán.

"Esto es un espacio más real donde ves personas de carne y hueso, no ves a gente estrambótica, puesto que rescatamos al transformismo chileno que es más de nicho, exponiéndolo a la televisión masiva, guardando las proporciones y teniendo las responsabilidades que eso requiere", añade el ejecutivo.

Respecto a cómo se espera la recepción de la gente, Durán comenta que "lo van a recibir súper bien, se van a sorprender, emocionar y reír. Es un carrusel de emociones donde se van a vivir distintos estados, pero principalmente se van a derribar todos los prejuicios sobre el tema".

El director de "The Switch", en ese sentido, rescata el "pasa súper grande que está dando Mega y la televisión chilena en general", junto con confesar que no le preocupa alguna reacción negativa por parte del público, dado que eso "se va a dar y es bueno, porque tiene que ver con instalar un tema de conversación en la mesa".

La mirada de la animadora

"Desde que supe que el canal iba a hacer el programa me dieron ganas de estar ahí, porque me parece un proyecto súper innovador, en que vamos a poner en pantalla algo que para muchos es tabú. Además, es un mundo artístico que me fascina, así que estoy muy feliz", destaca la conductora del espacio, Karla Constant, sobre el por qué aceptó unirse al proyecto.

La animadora de Mega confiesa que se preparó "para lo que se podía venir, porque es un programa más atrevido y va a haber mucha gente que no le va a parecer el tema ni le va a gustar", pensando en las posibles controversias que pueda generar el espacio.

"Cuando me lo propusieron me puse algunos objetivos. Primero, voy a defender a muerte este proyecto porque a mí me gusta mucho, no tengo prejuicios con el tema. Segundo, no espero que a todos les agrade, así que me propuse responder las críticas sin rabia", agrega.

En ese sentido, Constanta reitera lo feliz que está con haber llegado a "The Switch", pues "ha sido una aventura, he ido descubriendo cosas día a día, tanto buenas como malas, pero me gusta estar participando de esto".

"Para mí este proyecto sitúa a Mega un paso adelante, no sólo por arriesgarnos a hacer un programa de esta índole, sino porque lo hacemos con altura de mira y bien. Es un programa con mucha delicadeza y preocupación. Para el canal esto le suma porotos, en buen chileno, y pasa porque cuando un canal es líder se arriesga a cosas que otros no", añade la conductora.

Más allá de posibles opiniones contrarias, Constant confía más en una recepción positiva, dado que "muy poca gente no siente la curiosidad de ver el primer capítulo, aunque sea para saber de que se trata y van a descubrir un mundo fascinante, que va a permitir entender muchas cosas que en general no se comprenden sobre estos artistas".

Catalina Ruiz Ravello