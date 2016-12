Julián no se guardó nada y transparentó dolorosos detalles de su salida de matinal de TVN

Agenciauno

Fue una mañana difícil para Julián Elfenbein. Alineado con la solicitud que le hiciera TVN, se despidió de "Buenos días a todos". Y lo hizo transparentando detalles de la "invitación" que le hiciera la señal a dejar el proyecto. En contra de su voluntad, como él mismo lo admitió en un sobrio pero sentido discurso al aire, con palabras hacie el equipo y su partner, Karen Doggenweiler, quien no pudo disimular su dolor ante la partida de su amigo del equipo en el que ella continúa.

"Solamente agradecer la tribuna que me da el canal. No soy muy de sentimentalismos ni de hablar de uno, me parece que la televisión no es para hablar de uno, es para informar, comunicar, estar al servicio de la gente y el canal me ha pedido salir de 'Buenos días a todos' porque tiene un proyecto de programa con un esquema de conducción diferente al cual no tengo dudas que le irá muy bien. Le deseo toda la suerte del mundo", dijo el periodista que en el verano estará al frente de la conducción del Festival del Huaso de Olmué junto a Doggenweiler.

"Partirá en los próximos días con el mismo nombre y el mismo equipo, pero no me considera. Hubiese querido continuar, soy súper futbolero. Uno no pide explicaciones cuando te ponen, tampoco cuando te sacan. (Quiero) decirle a nuestro público que no somos nunca de abandonar el buque. Hemos pasado cuatro años y medio súper complejos. Llegamos en circunstancias especiales, los dos (junto a Karen) a apoyar a este equipo maravilloso de 'Buenos días a todos' del cual estoy súper agradecido. Ha sido una oportunidad que me ha dado el canal y el equipo de ponerme al frente en los momentos más difíciles, donde quizás los egos de cualquier animador hubiesen indicado lo contrario. Nosotros, me incluyo, lo hicimos con mucho amor. Hace un año y medio perdimos el liderato y el canal hoy goza de un momento difícil del cual va a salir", dijo Julián casi como una especie de decreto para que la señal abandone el dilatado complejo momento en el que se encuentra hoy.

"No tengo duda que va a salir pronto. Los que trabajamos en este canal y nos sentimos parte de TVN (...) espero que sigamos remando juntos. Le deseo (suerte) a todo el equipo de 'Buenos días a todos, a los que están y a los que no están, los que están en otros proyectos... los amo profundamente, les deseo lo mejor del mundo. Voy a estar para apoyarlos desde la distancia porque este sigue siendo 'el matinal de Chile', si no es el matinal más visto, es el más relevante. El que pone temas, que se hace con mucho cariño y amor. No nos miramos el ombligo ni hablamos de nosotros, nos preocupamos de hablar del país. Quiero asumir la responsabilidad de todos los momentos difíciles por los que pueda pasar el programa, decir que eso es netamente responsabilidad de uno. El equipo que está detrás hace un trabajo encomiable, sin descanso, por entregar los mejores contenidos. Y la reconexión masiva, como la teníamos hasta mayo del año pasado, va a llegar tarde o temprano. Quiero agradecer a cada uno de los integrantes del equipo. Trato de tomar distancia, no tengo dudas de que les va a ir la raja. A ti que eres la mejor animadora de Chile, la mejor compañera y amiga que uno puede tener", dijo hacia el final del programa, su último programa, Julián.

VIDEO Un emocionado Julián Elfenbein anuncia en cámara que no sigue en el "Buenos días a todos"