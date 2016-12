Julia Vial por nuevo panorama de los matinales: "Siempre hemos peleado punto a punto"

La animadora del matinal de La Red, "Mañaneros", Julia Vial, comentó los 2.7 puntos y 2.9 que marcó el programa este lunes y martes, respectivamente, que les permitieron quedar por encima de "Buenos días a todos" que obtuvo 2.4 unidades ambos días durante el mano a mano, donde el momento más bajo fue este martes a las 11:02 horas cuando el llamado "matinal de Chile" se quedó sólo con un 1 punto.

En el panorama general de ayer, sin embargo, el programa matutito de TVN promedió 3.7 puntos desde las 08:00 hasta las 12:00 horas, teniendo su mejor panorama desde las 08:22 a las 08:27 horas, cuando se posicionó en segundo lugar tras "Mucho gusto" con un peak de 7 puntos.

¿Cómo va "Mañaneros"?

-Bien, estamos súper contentos. Hemos tenido una amplia sintonía y eso siempre es bueno, porque venimos haciendo un trabajo desde hace un tiempo y, básicamente, estamos eso es positivo. De a poco hemos ido conquistando un público, lo que nos va consolidando como espacio.

En ese sentido, ¿crees que la baja que ha tenido en sintonía el "Buenos días a todos" les ha ayudado a posicionarse?

-La verdad es que no estoy al tanto del rating de la competencia, ni de lo que están haciendo, porque estoy al aire también, entonces no me atrevería a decir si lo que está haciendo el Buenos días a todos está mal o bien para el rating, me preocupo más de lo que nosotros hacemos.

¿Crees que van a ir a entrando más en la llamada pelea de los matinales?

-Por supuesto que nuestro deseo es ir creciendo y conquistando más público, siempre hemos estado peleando punto a punto. Pero hay que tener en cuenta que el horario de la mañana es súper complejo, al día siguiente se está arriba y al siguiente no, entonces hay que salir a conquistar al público todo los días, uno no se puede quedar dormido en los laureles. Nosotros nos hemos ido consolidando y es por un trabajo que ha hecho el equipo también.

¿Cuál es el sello propio de "Mañaneros" o lo que los diferencia de los otros programas matutinos?

-El resto de los matinales no los veo, por un tema de horario, así que no te podría decir en qué están, aunque me encanta ver tele, pero no me da el día para poder hacerlo, aunque es necesario para saber en qué está la competencia. Respecto a lo propio, es que hablamos con mucha verdad y eso me gusta harto, porque cada uno puede expresar lo que piensa y siente sin censura, enfocado en un programa más ciudadano con los temas que a la gente les está llegando.

¿Cómo te has sentido con tu embarazo?

-Tengo seis meses, ya se nota demasiado, pero lo único malo es que me empezaron las alergias y en esta oportunidad no puedo tomar nada, que es lo único más negativo, pues el resto súper bien, apoyada por el equipo.

¿Y estar al aire no te fatiga más?

-No, tiendo a sentirme bastante bien en la mañana, es en la tarde donde me afecta un poco más, así que hasta ahora todo bien en la mañana.

A diferencia de la primera vez, en tu segundo embarazo ya tienes otra hija, ¿eso hace más pesado el trabajo?

-Todo bien, aunque es súper loco porque mi otra hija tiene cinco años, está grande, tienen harta diferencia y por mucho tiempo fue hija única, así que tratando que no existan los típicos celos, buscando las mejores estrategias, el mejor panorama para que sean los menos posibles para que todo se desarrolle en máxima armonía. Pero es más trabajo en el sentido que me sigue demandando todo el tiempo que le he dedicado durante todos estos años y uno está más vieja, embarazada, más cansada, pero hay que hacer el esfuerzo porque se puede.

¿Cuánto más te queda en pantalla?, ¿quién crees que te debería reemplazar?

-Tengo entendido que hasta fines de noviembre, así que no me quedaría mucho. En el otro aspecto, dejo que el equipo tome las decisiones que tenga que tomar, o sea, yo ahí no me meto, ellos saben por qué eligen y eso lo respeto al 100%.

Catalina Ruiz Ravello