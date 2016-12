Juanes: “Es mucho el dolor que hay en Colombia”

Gentileza

No quiere nada maqueteado ni extremadamente planificado. Juanes prefiere que lo suyo con Vicentico fluya desde la espontaneidad pura.

¿Cuál es el proyecto que los convoca en esta oportunidad? ReuniDOS Juanes & Vicentico en lo que será una instancia musical única para Chile, iniciativa cuyo resultado el público podrá ver sobre el escenario del Movistar Arena el sábado 24 de octubre, una experiencia que el colombiano se atreve a proyectar como un espectáculo en el que promete darlo todo junto al intérprete de la versión contemporánea de "No te apartes de mí", emblemática composición de Roberto Carlos.

Consultado respecto de su vínculo con el trasandino, Juanes admite que la cercanía que tienen no es importante.

"Esta es la oportunidad de conectar una amistad con Vicentico. Desde que me dijeron de este show me encantó la idea", transparenta al tiempo que nos comparte su intención de que la velada no se transforme en algo sumamente estructurado y poco espontáneo.

"Quiero que esto sea como natural, tenemos que llegar y mirar a nuestro alrededor y empezar a tocar", comenta el artista tras el hit "A Dios le pido" sobre el espectáculo cuyas entradas se encuentran a la venta a través de la plataforma www.puntoticket.com.

"Tal vez antes le mande un mensaje", cuenta evidenciando su intención de entregarse al espectáculo relajadamente.

"Será un show muy energético, lo vamos a entregar todo", adelanta desde el entusiasmo que lo invade a casi tres semanas de tocar en Chile.

Respecto del repertorio, admite que "hay canciones que son indispensables. Será muy chévere, la gente va a quedar muy contenta", es su compromiso con el público.

El esperado acuerdo de paz Farc y la administración de Juan Manuel Santos

La última semana de septiembre Latinoamérica se sorprendió con el resultado del encuentro entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder de las Farc, Rodrigo Londoño, "Timochenko", catalogado como el paso más relevante tras casi tres años de negociaciones formales en La Habana para alcanzar la paz. "La paz es posible y está más cerca que nunca", dijo esperanzada la autoridad en esa ocasión.

"Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por lograr en pocos meses el acuerdo final de paz", fueron las palabras de la otra parte involucrada a través de Londoño.

Son décadas de guerrilla que no le permiten a Juanes tener una visión del todo optimista respecto de lo que viene, de manera que sus proyecciones están condicionadas, lo que se contrapone al deseo más genuino del reconocido activista por la paz.

"Siempre me ha llamado la atención lo que ha pasado con Colombia. (Esto del preacuerdo) es un poco confuso. No está nada muy claro aún, vamos a ver qué pasa", dice con cierto escepticismo acerca del futuro el colombiano.

"Es muy complicado, el país está polarizado. Hay mucha incertidumbre", comenta luego Juan Esteban Aristizábal.

"La paz se debe logar a través de la vida, por la vía del diálogo", es la certeza del artista.

Juanes siente que durante tiempo de conflicto, "ha sido demasiado el impacto" que éste ha causado en la sociedad a la que él pertenece.

"Este no es un tema fácil, la reconciliación (no llega de un día para otro), es mucho el dolor que hay de por medio", dice muy a su pesar el colombiano.

"Esto lleva 10 o 15 años, no llega de un momento a otro (...) Colombia es un país demasiado lindo para que no se pueda disfrutar", es el lamento del cantante en la despedida de su diálogo con Publimetro.

Su cruzada por la paz

Hace 9 años aproximadamente Juanes materializó en una fundación sus deseos de contribuir socialmente a la humanidad desde una vereda más concreta y que trascienda a su ejercicio musical permanente.



Mi sangre. Bajo este nombre abre la fundación del artista que se define oficialmente como "una organización sin ánimo de lucro que cree que la paz se construye desde cada ser, fundada hace 9 años por el cantante, compositor y líder social Juan Esteban Aristizábal (Juanes), con el propósito de cocrear entornos protectores para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes descubran y ejerzan sus poderes como constructores de paz".

Carolina Ceballos