Jorge Drexler: "Estoy bastante preocupado por las cenizas"

El músico uruguayo tendrá siete shows en el país / Foto: gentileza

Jorge Drexler volverá al país el próximo 14 de mayo para iniciar una serie de conciertos con un show íntimo y minimalista acompañado del músico Luciano Supervielle, miembro de Bajofondo. La gira se extenderá hasta el 23 del mismo mes y es la más grande que ha ofrecido el cantautor en tierras nacionales.

¿Te emociona poder recorrer Chile con tu música?

-La verdad es que sí, me emociona mucho. Me siento muy querido en Chile, siempre tengo ganas de conocer más lugares y de a poco se me van cumpliendo esas ganas.

¿Cuál será la principal característica de este "Perfume" que traes junto a Luciano Supervielle?

-Bueno, Luciano es un músico uruguayo increíble, de mis favoritos. Él ya había colaborado conmigo en los discos "Frontera" (1999), "Sea" (2001), "Eco" (2005) y en "12 segundos de oscuridad" (2006). Hemos hecho muchas giras juntos, pero cada uno siguió por su lado. Cuando tuve la oportunidad de volver a tocar a Chile, por respeto al público y a mi, no quise repetir lo mismo de la gira anterior, entonces planteé un formato minimalista. "Bailar en la cueva" tenía un show de ocho músicos, éste sólo tiene dos músicos en el escenario. Es un show minimalistas centrado en los aspectos electrónicos de la canción.

¿Está la idea de producir un trabajo en conjunto con Luciano?

-No estoy pensando en un disco, sinceramente. Hasta ahora, no siento la necesidad de sacar un disco, ni de ponerme a componer. Hago discos cuando siento que tengo algo para decir, y por ahora tengo más cosas que decir en los shows en directo que en los discos.

Por esto de tener más que decir en los shows en vivo ¿registrarás alguno?

-También se podría. No es una mala idea, pero no lo tenemos pensado por ahora.

¿Te complica el tema de los volcanes, ahora que visitarán Temuco y Frutillar?

-Mira, me han contado que las cenizas viajan muy rápido y no lo sabía. Estoy bastante preocupado. Me dijeron que habían miles de evacuados, y bueno, que puede hacer uno más que esperar. Chile está siempre a merced de lo que pasa con la naturaleza, pero eso también tiene la ventaja de que ha templado el espíritu de los chilenos y la inteligencia y la coordinación, entonces es un país que reacciona muy bien ante las catástrofes. Si le pasara la décima parte de lo que le pasa a Chile a otro país menos preparado, estaría todo el mundo muerto de miedo (risas).

¿Esto podría abortar alguno de tus shows?

-Espero que no perderme el concierto que tenemos en Frutillar, pero lo que pase con mis conciertos es realmente secundario a las cosas que realmente importan, que es que esta situación tan dramática se termine pronto.

Estarás varios días en Chile, ¿cómo es dejar a la familia por un largo tiempo para salir de gira?

-Esta es la parte más dura de todo. Por eso es que no paseo por los lugares, que no me quedo dos o tres días en una ciudad como tal vez debería para poder conocer los lugares maravillosos que visitaré. Si lo hago, se extiende la gira y demoro en volver a casa. Esta gira tiene tres semanas y ese es mi límite. Ya tres semanas es mucho para mí, pero más de eso, ya es muy duro para todos, entonces trato de volver rápido a casa. Lo que se sacrifica es el turismo.

Bueno, ya habrá tiempo para eso con la familia

-Sí, o solo, pero en un momento en que no implique estar tanto tiempo fuera de casa.

LA GIRA

14/5 Talca- Teatro Regional del Maule

15/5 Rancagua – Teatro Regional de Rancagua

16/5 Santiago – Movistar Arena

17/5 Valparaíso - Aula Magna Universidad Federico Santa María

20/5 Temuco – Teatro Municipal de Temuco

21/5 Concepción – Teatro Concepción

23/5 Frutillar – Teatro del Lago