Johansen y tour por Chile junto a Liniers y Alberto Montt: “estamos felices”

Montt, Johansen y Liniers, en su particular despertar en Antofagasta / Foto: facebook.com/KevinJohansenoficial

Por estos días, Kevin Johansen se pasea por Chile junto a su banda The Nada y los dibujantes Liniers (Argentina) y Alberto Montt (Chile).

Todos juntos montan un atractivo show sobre el escenario, done el músico recorre su carrera mientras ambos artistas ilustran las canciones con sus particulares y únicos estilos.

El espectáculo llamado "Amenaza Trois!" debutó el sábado pasado en el Aula Maga de la Universidad Federico Santa María de Valparaíso y hoy subirá a la tarima del Casino Enjoy de Antofagasta, para luego aterrizar en Los Andes, Concepción, Punta Arenas y Santiago.

Antes de su arribo a la capital, hablamos con Kevin Johansen sobre el show y su próximo trabajo discográfico.

"Estamos contentos por llegar a Chile con otro dibujante más y con extender a otro amigo el dibujar sobre el escenario", comienza diciendo el cantante nacido en Alaska pero de padres argentinos.

Con su clásica simpatía, Johansen aclara que, pese a estar trabajando en un nuevo álbum, durante la gira están repasando las canciones que lo han acompañado en sus últimos años de carrera.

"No sé si llego a presentar la nuevas, pero sí te comento que estamos terminado un disco que resultó ser bastante americanista, aventurero, grabado en Nueva York con amigos de la época de los noventa, de cuando viví ahí", explica Kevin y agrega que "además grabé con gente de Brasil, de Uruguay y con algunos chilenos, así que estoy contento" .

Sobre los chilenos involucrados en esta nueva producción, el trasandino adelanta que "creo que es posible que hagamos algo junto con El Macha (Chico Trujillo), y si no es en este disco, será en alguno venidero. También hemos hecho cosas desde Juanito Ayala a La Guacha en los últimos tiempos, así como con Chico Trujillo".

De vuelta al show, Kevin Johansen nos habla sobre la complicidad que tiene sobre el escenario con Liniers, quien en una reciente entrevista con Publimetro lanzó un desafío: "me gustaría que hiciera una canción sobre Olga (personaje creado por el ilustrado para su libro "Macanudo") y ver cómo hace para escribir toda una canción diciendo Olga nada más".

¿Y qué respondió el músico?

"Bueno, ya hicimos "Guacamolga"... viste, algo así como a Olga saliendo de la palta (risas). Entonces ahí ya hay un avance dentro de las tantas improvisaciones locas que hemos hecho".

Otra de las divertidas declaración que entonces entregó Liniers a Publimetro tuvo relación con la alianza entre ambos y cómo potenciaron sus carreras.

"Claramente, yo lo ayudé muchísimo más a él. De eso no cabe la menor duda. Convengamos que Kevin estaría tocando ahora en bares chiquitos. Yo lo saqué, básicamente, de tocar en el subte (ríe)", compartió el dibujante.

Al escuchar la particular revelación, y tras unas profundas carcajadas, Johansen comentó que "sí, sí. Toda mi carrera es gracias a Liniers. Claro, inspirada en su obra. Si no fuera por él estaría en la calle"

"La verdad es que son como mitos urbanos que se van formando. Nunca tuve la posibilidad de tocar en el subte, por ejemplo. Nunca me fue bien. Probé una vez sin micrófono en Gran Central de Nueva York, y tocaba temas de los Beatles, pero nunca logré consensuar a la gente por más de unas pocas monedas. Ahí dije, esto no es para mí", complementa Kevin entre risas.

Lo anterior da cuenta de la profunda amistad y compañerismo entre Liniers y Johansen, ambiente en el que el chileno Alberto Montt ahora forma parte.

"Con Montt sucedió lo mismo. De algún modo como sucede con los músico, que uno te recomienda a otro. Con Alberto pasó eso, que Liniers me lo recomendó, me dijo hace unos años tienes que ver su trabajo y ahí me enganché con lo que hacía Montt. Después me empecé a cruzar con él en un par de show, nos conocimos arriba del escenario y sentimos esa misma complicidad. La misma comodidad de estar en sintonía de alguna modo, más allá de la disciplina de cada uno".

Las próximas paradas de Johansen, Liniers y Montt serán el viernes 13 en Enjoy Santiago de Rinconada de Los Andes. Luego, aterrizarán en el Teatro de la Universidad de Concepción el 15 de noviembre.

El martes 17, será el Casino Dreams de Punta Arenas el que recibirá "La amenaza trois". Finalmente, la gira culminará el 19 y 20 del mes en el Teatro CorpArtes de Santiago.

Las entradas para todos los shows se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket, excepto para Punta Arenas, que dispuso sus boletos en Ticketpro.

Mauro Canales

(@maurocanales)