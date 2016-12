Joe Vasconcellos: “Estoy enamorado del fútbol”

Joe Vasconcellos presentará este jueves su nuevo disco en Club Chocolate

Por estos días, Joe Vasconcellos anda más feliz que de costumbre, y es que además de presentar su nuevo álbum de estudio "Llamadas volumen 1", el primero en siete años, está sumergido en todo el ambiente futbolero de la Copa América.

En este contexto es que el cantante se tomará este jueves 11 el Club Chocolate para mostrar sus nuevas canciones y, si "La roja" lo permite, celebrar el primer triunfo de la selección chilena.

"Es la vuelta a las pistas de Santiago después del receso de verano y absolutamente será un buen día para cantar de fútbol porque la pelota ya estará rodando" cuenta Joe y agrega que "estoy súper emocionado por esto, porque soy enamorado del fútbol. No lo juego, pero amo verlo".

En jerga de estadio, Joe Vasconcelos también habla sobre su "regreso a las canchas" con "Llamadas, volumen 1", un EP de cuatro canciones inéditas que rescatan lo mejor de sonoridad del artista y su banda.

"Igual es interesante y bonito, siendo que mientras yo no estaba grabando, tampoco sentía mucho la necesidad. La gente me preguntaba por temas nuevos, pero yo seguía trabajando con el repertorio que me pedían. Entonces, para mí era importante que se diera la oportunidad de la mejor forma posible, y así fue", explica.

Y es que en 2014 el músico volvió a grabar en estudio y firmó un contrato discográfico con Chilevisión Música, con quienes lanzó esta nueva producción con excelentes resultados. "Uno igual sale con nervios, porque todas las veces que uno se tira a la piscina hay que ver qué pasa y la verdad es que la respuesta a sido excelente".

Sobre estas nuevas canciones, entre las que destaca el single "María", Vasconcellos cuenta que "han sido bien recibidas porque vienen con cierta madurez. El tiempo las "chambreó" y la sensación es muy agradable".

Dentro de "Llamadas volumen 1" también resalta "Placeres", tema cantado en portugués que conecta al artista con sus raíces brasileñas.

"Creo que es el reencontrarme con quién soy yo. Para mí, el portugués, el italiano, el español y el inglés, que son idiomas que ocupo casi todos los días, son parte de mi vida, de quien yo. Entonces, ¿por qué tenerle miedo si es un tema que fue un momento tan bello?". Es algo bonito" señala Vasconcellos. Sin embargo deja bien claro que para esta Copa América se pondrá la camiseta de "La roja".

"Creo que Brasil merece circular por los espacios de la humildad un rato... ¡y por Dios Santo!¡Vamos Chile!", remata efusivamente el buen Joe Vasconcellos.

Mauro Canales