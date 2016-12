Jimmy Fernández: “Quiero mostrar la versatilidad que he aprendido con el tiempo”

Jimmy Fernández presentará este miércoles a las 21.00 horas ''The Icon'' en Matucana 100.

Jimmy Fernández puede ser considerado una de las figura más importantes de la música chilena. Durante los noventa, como miembro de La pozze latina, abrió brecha para el rap en el país y ahora, con dos décadas de experiencia, está listo para presentar su álbum más completo y maduro: "The icon".

"Es un disco que vengo trabajando hace tiempo y que definitivamente, de todo lo que he hecho, es el que más me representa como persona", relata el cantante a Publimetro.

Y es que a diferencia de trabajos anteriores, en esta tercera producción en solitario, Fernández no tuvo presión de tiempo, estilo, ni mensaje. "Uno en la vida puede luchar, llorar, pelear, celebrar o dedicar, y todas estas cosas están plasmadas aquí".

"Vengo de una generación en que el sello te daba cierta cantidad de horas en un estudio de grabación y tenías que grabar, mezclar y dejar todo listo ahí. En cambio, éste lo he trabajado con tiempo, tranquilamente, escuchando, y de alguna manera, también dándole la forma que uno busca y que le quiere entregar al público" explica Jimmy Fernández.

Respecto a la sonoridad de "The icon", el rapero confiesa que esta vez expandió sus fronteras más allá del rap y abarcó estilos como salsa, funk, hardcore, reggae y hasta folclor. Con esto sobre la mesa, destaca que "puedo ser de formación rapera, pero a lo largo del tiempo he aprendido a escuchar, reconocer y admitir otros estilos de música que me llaman la atención y que de alguna manera también me sirven para poder proyectar las canciones".

"Quiero mostrar la versatilidad que he aprendido a través del tiempo, a utilizar el rap y a poder funcionarlo con distintos estilos", enfatiza.

Esta premisa es la que permite que la producción cuente con colaboraciones de músicos como Luis Enrique Galdames de Illapu, Solo di Medina, Oso 507, Vanessa Valdez y hasta el locutor radial Fernando Solís.

Sobre el show de lanzamiento de este miércoles en Matucana 100, Jimmy Fernández adelanta que tienen todo preparado para que sea "una noche inolvidable y llena de fiesta" y agrega que "la cosa comienza a las nueve, pero será para largo".

Las entradas para el concierto que inicia a las 21:00 horas, tienen un valor de $5.000 general y $8.000 con "The icon" incluido.

Mauro Canales