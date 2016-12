Janis Pope revela su secreto con sensual imagen en Instagram

Así luce hoy Janis Pope.

Janis Pope dio un giro radical en su vida. La ex chica reality no sólo cambió su país de residencia, sino que también su rutina de alimentación y ejercicios.

En su cuenta de Instagram la ex de Álvaro Ballero publicó una imagen que da cuenta del notable cambio físico de su cuerpo. "Comer sano y hacer actividad física regularmente tiene muchas ventajas, las principales son sentirse bien y mantener una buena salud. Por añadidura mejora el ánimo, el sueño, y la piel. Y acá va un dato que amo, soy golosa de alma y no hay nada más rico que poder comer libremente todo lo 'prohibido'. Ser constante tiene sus recompensas! No esperen a que llegue la primavera para ponerse las pilas con la comida y el ejercicio, ese cuerpo que sueñas para el verano se construye durante el invierno. Sean felices, sean saludables, sean consientes", fue el mensaje con el que la ex chica reality reveló su el gran secreto de su nueva figura.