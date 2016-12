James Bond tiene voz: Sam Smith intepretará el tema central de la nueva cinta

Foto: reproducción

El cantante británico Sam Smith interpreta el tema principal de la banda sonora de "Spectre", la última película de la saga James Bond, según informó el artista en su cuenta de Twitter.

El interprete de "Stay With me" ha contado a través de la popular red social que compuso la canción, titulada "Writing's on the Wall" (Pintadas en la pared), "en tan solo veinte minutos" y añadió que es la primera vez que escribe un tema en tan poco tiempo.

El músico, ganador de cuatro premios Grammy este año, publicó hoy varios mensajes en su cuenta de Twitter confirmando su colaboración en el filme, donde aseguraba que era "uno de los momentos más destacados" de su carrera.

"Me emociona poder participar en esta icónica saga británica y formar parte de una de mis mayores inspiraciones musicales", manifestó el cantante, que además deseó que sus seguidores disfrutasen de la canción tanto como él lo había hecho componiéndola.

En otro mensaje, Sam Smith desveló que "Writing's On The Wall" estará disponible en la aplicación musical "Itunes" a partir de medianoche.

Sam Mendes se ha hecho cargo de la dirección de la nueva película de James Bond, que se rodó el pasado diciembre en Londres, y cuyo papel principal interpretó el actor Daniel Craig por cuarta vez.

El estreno mundial del filme tendrá lugar el próximo 26 de octubre en la capital británica y, partir de ese día, podrá ser visto en la salas del Reino Unido e Irlanda, y en el resto del mundo el 6 de noviembre. EFE