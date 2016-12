Jaime Vadell se une a las filas de Mega

El actor de cine, teatro y televisión Jaime Vadell tiene nueva casa televisiva. Luego de una larga estadía en TVN, de donde emigró en 2013 para unirse a Canal 13, el intérprete será parte de la nueva producción vespertina de Mega.

El cambio de estación se debe a que la señal de Luksic no renovó su contrato, sumado a una fallida negociación para regresar a Bellavista 0990, consignó El Mercurio.

Vadell interpretará al padre de Álvaro Rudolphy en la nueva producción que prepara Mega, quien es un hombre de cambio que recibe a su hijo luego de que éste se separara.

Frente a esto, el actor declaró que "tiene un tono de comedia muy gracioso y liviano. Le tengo fe a Rodrigo Bastidas -guionista- porque sabe crear las situaciones y desarrollar las historias".

"Siempre es bueno estar en un área dramática que tenga buenos resultados, porque eso genera alegría y el equipo se siente bien. Además, trabajar a estas alturas en este país no es fácil, sobre todo con la crisis que hay. El 13 no quiere hacer nada y TVN tiene un elenco fijo de no sé cuanta gente que no puede echar porque les ponen una demanda", agregó Vadell.