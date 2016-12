Iván Arenas comenzará el 2016 con show humorístico

Foto: Gentileza

"Me quiero dar un lujo", así se llama el espectáculo humorístico con el que Iván Arenas comenzará el 2016 sobre el escenario de Enjoy Viña del Mar. Cargado con chistes que ha "coleccionado" a lo largo de su vida, el hombre tras el popular "Profesor Rossa" promete sacar risas en el primer día del año.

"Es una gran apuesta" comenta Arenas entre risas. Casi como una confesión, agrega que "a mí me parecía bastante arrojada la propuesta. Decía: '¿pero cómo, después del año nuevo?'. El 1, 2, 3 de enero... todos esos días me asustan porque vienen después de una gran fiesta".

Sin embargo, y pese a sus dudas, el arquitecto de profesión decidió aceptar la propuesta y recibir el nuevo año contando sus chistes, que según adelanta, "hablarán de lo que esté vigente en el instante. De abrazos, encuentro con amigos, y claro, la caña"

Con cierto grado de orgullo, Iván Arenas comenta que tiene un gran repertorio. Para ser precisos, "son más de 800 chistes para contar y otros 300 en espera para 'amononar' y arreglar".

¿Y de dónde sale tanto cuento divertido?

Antes de transformarse en el querido "Profesor Rossa", Arenas era el típico amigo que siempre tenía un chiste bajo la manga. Según sus palabras, desde los 13 años que saca risas.

"No pude seguir haciendo programas educativos por una cosa de los canales. Si hoy hicieras un censo te darías cuenta que mucha gente añora los programas educativos familiares, pero no sé por qué los señores que llevan y organizan estos canales no lo han hecho, Yo presenté cuatro proyectos en forma posterior a "Profesor Rossa", y aunque ya llevaba en mi cuerpo "Maravillozoo", "Sábado Gigante Internacional", "La ley de la selva" y así sucesivamente, los rechazaron", explica Iván sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de dedicarse al humor.

Como anécdota comenta que "nos juntábamos con Álvaro Salas en plena Plaza Victoria, frente al cine, a inventar chistes. Hay que reconocer que habremos inventado uno o dos porque es lo más difícil que hay, pero nos matábamos de la risa igual. Mira lo que es la historia. Álvaro si se dedicó al humor profesionalmente. Yo seguí la vida universitaria. Terminé arquitectura y diseño industria, luego fui escenógrafo para canal 4 de Valparaíso, cree al "Profesor Rossa" y era imposible contar ahí los chiste que yo conocía, porque no me sé chites blancos" .

Con esta picardía final, Iván Arenas de abierta la invitación a su presentación del 1 de enero, a las 22:00 horas en Enjoy Viña del Mar. Una instancia para programar desde ya como panorama de celebración de año nuevo.

Las entradas para el show van de los $15.000 a los $25.000 y se pueden adquirir a través del sistema Puntoticket.