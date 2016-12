Hugh Jackman revela su favorito para encarnar a "Wolverine"

El actor australiano Hugh Jackman sorprendió con una inusual declaración, respecto a quién quiere que sea su reemplazante una vez que él deje el papel de "Wolverine" en la saga de Fox "X-Men".

En entrevista con MTV, el intérprete explicó que no ha pensando mucho en el tema, pese a que la pregunta es cada vez más recurrente en sus pautas de prensa.

"Me han hecho esa pregunta muchas veces y siempre digo que no se lo quiero poner demasiado fácil a los estudios para que me reemplacen. Todavía tengo mucho que hacer, aunque estoy seguro que ya están hablando del tema", afirmó Jackman.

Pese a eso, el actor detrás de uno de los superhéroes del cine entregó el nombre de Tom Hardy como un buen candidato, actor que ha estado en otras cintas de la saga como "El caballero de la noche asciende".