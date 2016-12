Hija mayor de Bonvallet recibió la foto de su padre sin vida

A Daniela, la hija mayor del fallecido comentarista Eduardo Bonvallet, le enviaron a través de Whastapp una fotografía que mostraba el cuerpo del ex futbolista, tomada en la cocina de la habitación del Hotel Los Nogales en la que se suicidó.

En la imagen aparecía gráficamente la forma en que Bonvallet se habría quitado la vida, la que se hizo viral durante el fin de semana a través del servicio de mensajería instantánea.

Afortunadamente la fotografía no habría sido vista por Daniela, como informó SQP, puesto que su pololo se percató y evitó que eso ocurriera.

La hija mayor del ex deportista declaró en el programa de CHV que fue una "maldad habérmela enviado a mí, esa es la maldad (...) uno no puede pedirle a la gente que sea perfecta ni correcta, hay cosas que yo no puedo, no se puede"

"Gracias a Dios mi pollito lindo la pudo borrar antes que yo la viera (...) La verdad es que no me interesa, debe ser una persona que no es feliz. Es malo del alma no más y qué vamos a hacer, lo que a mí me importa es vivir el duelo de mi padre", agregó.