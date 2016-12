Héctor Morales vuelve a TVN al estilo "Forrest gump"

Así lucriá Herctor Morales en su nuevo rol en TVN.

Luego de haber hecho un personaje y una teleserie que no le gustó en Canal 13, como fue "Chipe libre", Héctor Morales no quería amarrarse a ningún contrato televisivo y pensó en no hacer tele este año, para también dedicarse al teatro.

Sin embargo, la productora ejecutiva que lo descubrió hace diez años y lo llevó a la TV en "Brujas", Verónica Saquel, lo hizo cambiar de opinión y hoy lo tiene en el elenco de "Matriarcas", la teleserie que TVN estrena el lunes, escasas horas después del debut en horario prime de su nocturna "La poseída", específicamente tras la emisión habitual del domingo de "24 horas".



"Para mí fue fundamental saber que iba a estar en una familia en la que lo iba a pasar bien, con Coca Guazzini, Juan Falcón, Santiago Tupper y Denise Rosenthal; que el personaje me llamara la atención por las características que tenía; y que Vero Saquel iba a ser la productora ejecutiva", cuenta.



Eso sí, sólo firmó contrato con la red estatal por "Matriarcas". "Hay un momento en que uno puede decir 'yo privilegio los personajes y los proyectos sobre los contratos', y en eso estoy ahora", cuenta al tiempo qie agrega que "cuando uno está contratado por un canal no puedes decirle al productor 'no me gusta el personaje, no lo quiero hacer'. No tienes posibilidad de elección, y a mí me gusta esa libertad, ya que esto es como una lotería, de repente te toca un buen personaje y una buena teleserie, y otras veces no".



En "Matriarcas", Morales se pondrá en la piel de Eduardo Bravo. "Él tiene un rasgo psicológico que tiene que ver con una inmadurez cognitiva y algo más parecido al Asperger. Me parece que armar un personaje así dentro de una comedia es más complejo, porque si fuera un drama sería una historia distinta, pero como es comedia y está inserto en una familia que es súper especial dentro de la teleserie, había que encontrar el punto exacto de cómo este personaje se construye para relacionarse con ese mundo y me pareció súper interesante".



Héctor comenta que para hacer este papel se asesoró con el siquiatra de la telenovela, con un sicólogo y que hasta asistió a una escuela con jóvenes que padecen de Asperger, sin embargo "también vi películas y encontré en 'Forrest gump' un gran referente, un personaje con inmadurez cognitiva, que tiene una visión del mundo de alguien de 12 ó 13 años, pero en un cuerpo de alguien de treinta".



El personaje del actor será sobreprotegido por su familia y chocará con ellos, más aún cuando se enamore de Juliana (Andrea Velasco).



En relación al escenario en que saldrá a competir "Matriarcas" en la TV, Héctor dice que "'Pituca sin lucas' no tiene a nadie con quien competir, pero ahora yo creo que se va a equiparar la pantalla. TVN tiene un público que lo ha seguido por años y que hoy está transitando por otros lados, pero pienso que va a volver a las pantallas del canal con 'Matriarcas', que es un súper buen producto y al cual le tengo muchísima fe".



Pero hay más. Porque las últimas semanas Héctor ha estado instalado en Buenos Aires. Específicamente con su compañía de teatro presentando una temporada de la obra "Cristo".



"Es una temporada que organiza el Ministerio de cultura argentino, en el Teatro Sarmiento", contó hace unos días Héctor Morales a la redacción de Publimetro.

