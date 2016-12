Guionista de "Pituca sin lucas": "Tendrá un happy end absoluto"

La telenovela se despide de pantalla después de siete meses de transmisión.

Este lunes 25 de mayo, desde las 19 horas, Mega emitirá el último capítulo de su exitosa telenovela "Pituca sin lucas", el cual debería dejar bastante satisfecho a sus televidentes de acuerdo a la opinión de uno de sus creadores y guionista, Rodrigo Bastidas.

"Obviamente el final de 'Pituca sin lucas' tiene que ser como el de todas las teleseries que son comedias románticas, con los protagonistas felices y con todo el mundo feliz. La gente no soportaría un final sin la Tichi (Paola Volpato) y Manuel (Álvaro Rudolphy) juntos, sería ridículo", adelanta el también actor de producciones como "A todo dar", "Machos" y "Gatas y tuercas", entre otras, agregando que en el desenlace de la primera teleserie de la era de María Eugenia Rencoret en Mega triunfará el amor, "como siempre pasa en la vida".

Consultado por si el final feliz será para todos los personajes, Bastidas responde que "en las comedias románticas todo el mundo queda contento, hasta los malos van a quedar contentos... aunque en esta teleserie no hay malos, hay gente que se puede equivocar, como es el caso del personaje de (Mauricio) Pesutic, que trata de hacer algo que cree que está bien y que no está tan bien. Él es una persona que defiende sus intereses, es un personaje que no entiende las cosas de otra manera que como él las piensa. Está equivocado, sin embargo, luego entenderá que está equivocado", destacando que "Pituca sin lucas" "tendrá un happy end absoluto".

Acerca del balance de esta producción, que promedia 25,2 puntos de rating desde su debut el 13 de octubre del 2014, Rodrigo señala que "tengo la impresión de que es primera vez de que una teleserie le gana a cuatro teleseries, primero le ganamos a los capítulos finales de 'El amor lo manejo yo', después le ganamos a 'Valió la pena', del 13, y 'Caleta del sol', de TVN, y esta semana le ganamos a 'Matriarcas'... la gente dice que hemos competido solos, ¡pero no!, le hemos ganado a todos esos productos, los números son exactos".

En relación a los bajos resultados de la nueva apuesta de la red estatal, "Matriarcas", el guionista comenta que "es una pena, yo creo que hay un esfuerzo en TVN y ojalá suban su rating. A nadie la gusta que la competencia esté tan mal y lo de 'Matriarcas' es complicadísimo, marcaron seis capítulos y eso es la nada, no es lo que ellos esperaban ni nosotros, nosotros esperábamos que recuperaran algo de rating y llegaran a 12 puntos".

Cabe destacar que el equipo de guionistas comandado por Rodrigo Bastidas y Elena Muñoz está trabajando en posibles ideas para la teleserie vespertina de Mega que vendrá después de "Papá a la deriva", sobre lo que él manifiesta que "la idea es hacer una telenovela que identifique al público con temas contingentes, con personajes queribles y con historias de amor".

Nicolás Figueroa