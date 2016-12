Guía práctica para ir gratis al cine o por menos de $3.000

Cinemark, Cine Hoyts y Cineplanet cuentan con ofertas y promociones para ver grandes películas a bajos costos

Hoy en día ir al cine no suele ser un panorama muy amigable para el bolsillo. Sin embargo, existen diversas películas que vale la pena ver en la pantalla grande por su historia, fotografía, banda sonora o intensidad.

No es lo mismo ver, por ejemplo, la taquillera "Avengers: Era de Ultrón" o la aplaudida "Mad Max", en una sala de cine que en un televisor o pantalla de computador. Claro, a veces nuestro presupuesto no nos acompaña como para ver más de un filme al mes, pero existen algunas formas de aminorar estos costos y así no perdernos ninguno de los estrenos del año.

Esta guía está elaborada con promociones válidas para las tres cadenas de cine más populares del país: Cine Hoyts, Cinemark y Cineplanet.

La última de estas es la más amigable con el bolsillo a la hora de visitar sus salas, pues cuenta con una aplicación para smartphones tan útil que, además de decirnos los horarios de las películas, no da la opción de obtener entradas a precios rebajados, e incluso, de acceder a invitaciones gratuitas.

La aplicación se llama "cineplanet" y está disponible tanto para Android como para iOS, y cuenta con un mini juego de realidad aumentada en el que debemos buscar ofertas o entradas flotando en el aire. En un comienzo es bastante difícil, pero una vez que consigues la técnica adecuada, no tardarás más de 15 segundos en "ganar" una entrada normal de regalo. Esta la presentas en sus módulos de servicio al cliente y listo, ya puedes disfrutar de una película gratis.

En el caso de Cinemark, si bien no tiene juegos o entradas gratuitas, sí ofrece valores más que accesibles en sus diversas instalaciones. Por ejemplo, de lunes a miércoles en la sucursal de Portal Ñuñoa las entradas normales cuestan $2.000. A su vez, en Plaza Oeste, Plaza Tobalaba y Plaza Norte, de lunes a jueves los tickets tienen un valor de $1.900 al presentar en boletería un cupón de descuento que se encuentra en el sitio web de la empresa.

Finalmente, Cine Hoyts posee un club de fildelización llamado "Hoyts Friends", que al estar inscrito te permite ver películas desde los $2.800, de lunes a miércoles, y por $2.600 en las funciones matiné el resto de la semana.

Eso sí, todos estos descuentos, promociones y entradas liberadas, siempre estarán sujetas a restricciones de distribución, que por lo general duran un par de semanas. Después de eso, no deberías tener ningún tipo de problema para ver los mejores estrenos de Hollywood, por menos de $3.000.

Mauro Canales / @maurocanales