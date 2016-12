Globos de Oro: "El Club" es nominada a mejor película extranjera

¡Sigue la cuenta de Twitter de Showbiz!

La película chilena "El Club" obtuvo este jueves la nominación como mejor película extranjera en la 73 edición de los premios Globos de Oro, tal como lo anunció la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Dirigida por Pablo Larraín y protagonizada por Roberto Farías, Antonia Zegers y Alfredo Castro, el filme trata sobre sacerdotes involucrados en casos de pederastia y otros crímenes no resueltos por la justicia católica o la civil.

Sus rivales en esa categoría serán "The Brand New Testament" (Francia-Bélgica-Luxemburgo), "The Fencer" (Estonia-Finlandia-Alemania), "Mustang" (Francia) y "Son of Saul" (Hungría), siendo esta última la gran favorita en todos los pronósticos.

La ceremonia de los Globos de Oro se realizará el próximo 10 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California).

