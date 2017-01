Gastón Cañas adelanta detalles de su oscuro rol en teleserie de Mega

Un personaje obsesionado con el sexo. Esa será la tarea que Gabriel Cañas tendrá que encarnar para "Perdona Nuestros Pecados", la nueva teleserie nocturan de Mega que a partir de los próximos meses sucederá a la exitosa "Sres. Papis".

"Hay mucha temática sobre eso", advierte el actor sobre el conflicto central que tendrá su personaje, Horacio Moller, en la historia escrita por los guionistas Pablo Illanes y Josefina Fernández. "Esta teleserie es bien entretenida e interesante por lo mismo. Son puros personajes que están absolutamente locos por amor. Están en contraposición con una sociedad tremenda conservadora, religiosa y censuradora de lo erótico", adelanta Cañas, quien vuelve a las teleserie luego de su exitoso paso caracterizando a Freddie Mercury en el musical "Mercury, la leyenda".

Respecto al rol que lo trae de regreso a la pantalla chica tras más de un año de ausencia, el ex villano de "La Poseída" cuenta que "con Horacio me veo enfrentado a hablar sobre sexo y lo pacato, castigadores y represivos que somos. Me pongo estas preguntas y pienso en cómo lo construyo". Por otra parte, agrega que a la hora de encarareste nuevo desafío "lo que más me gusta es descubrir que estrategia o metodología debo hacer para decir lo que quiero decir frente a las cámaras".

Gabriel Cañas se sumó al elenco liderado por Paola Volpato, Alvaro Rudolphy, Mario Horton y Mariana Di Girólamo, cuando comenzaba a gestarse esta historia de suspenso e intrigas que apuesta por una ficción de época ambientada en los años 50.

Las grabaciones comenzaron la semana pasada tras dos meses de trabajo, los que incluyeron lectura de guión, clases de baile y documentales sobre la vida en nuestro país a mediados de siglo XX. Todo con el fin de llevar a las pantallas una trama que tendrá como personajes principales a la poderosa familia de alta aristocracia chilena, los Quiroga (Rudolphy).

Es muy bonito que la producción se haya hecho cargo de la época de esta manera. De mucho estudio y darnos material para hacer un mejor trabajo", cuenta el actor que encarnó a Freddie Mercury en el musical "Mercury, la leyenda".

Finalmente, sobre la grabaciones, Cañas destaca que "el error más grande que uno puede cometer como actor al enfrentarse a una teleserie de época es pensar que hay que actuar una época. Eso no se actúa. Uno trata de entender las circunstancias sociales del momento".

Nicholas Townsend G. / PUB