García Bernal dedica su premio a America Latina con un discurso social y político

En un discurso cargado de reflexiones sociales y reclamaciones morales, el galardonado tuvo tiempo de leer el poema de Pablo Neruda "América no invoco tu nombre en vano", lo que provocó una gran ovación del público asistente, que llenaba el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián (norte de España).



A continuación se proyecto el primer pase con público del último filme del actor mexicano, "Neruda", dirigido por Pablo Larraín.



Fue precisamente el director quien presentó al premiado destacando su gran capacidad como actor, su potencia y su "misterio".



"Tú le pones una cámara a Gael y nunca sabes qué va a pasar", dijo Larraín, quien destacó el carácter de hombre comprometido del mexicano.



Lo demostró el propio galardonado al agradecer, primero, a toda su familia "que le enseñó a 'jalar' del carro"; a su padre, que le enseñó a leer; a su padrastro, que le enseñó el cine, y a su abuela, que le enseñó todo lo demás; a su madre -entre el público- y a Larraín "por devolverle a la alegría del cine", además de a una lista de directores a los que aprecia y no quiso olvidar.



Poco antes se había proyectado un vídeo con una selección de sus actuaciones, desde las primeras, en "Amores perros" o "Y tu mamá también", a la ultimas en "No" y "Neruda".



Y después, García Bernal, de traje gris y camisa azul clara, sin corbata, pasó a las dedicatorias, tras destacar la "buena onda" del festival.



"Me gustaría que fuera un premio a la fraternidad, le dedico este premio sin más al acto fraterno del bien común, a aquellos que desde la compasión y la empatía se dirigen al universo", manifestó el mexicano, para lamentar acto seguido las tragedias del mundo y la falta de justicia social.



"La falta de cariño y amor a nuestros ancianos y niños, es obscena", afirmó, al tiempo que lamentó que se destruyan "las fronteras de lo humano para construir otras".



Un panorama dolido el que mostraba García Bernal para resumir que, por eso, existe y hay que utilizar la poesía.



Fue ese el momento en el que recitó a Neruda y dedicó a "toda Latinoamérica" su galardón.



Nacido en Guadalajara (México) el 30 de noviembre de 1978, de niño trabajó con sus padres en diferentes montajes teatrales.



Su llegada al cine se la brindó el director Alejandro González Iñarritu con el papel de Octavio en "Amores perros" (2000), película que acaparó premios en distintos festivales y fue nominada al Oscar como Mejor Película de lengua no inglesa.



Por esta interpretación García Bernal obtuvo sus primeros premios importantes, entre ellos, el de la Academia de México (Premio Ariel) como Mejor Actor.



El año 2000 rodó "Y tu mamá también", una cinta dirigida por Alfonso Cuarón, en la que compartió cartel con Maribel Verdú y su amigo Diego Luna, con quien trabajó de niño en una serie de televisión.



También fue premiado por este papel, ex aequo con Luna, con el "Marcello Mastroianni" al Mejor Intérprete Joven en la Mostra de Venecia.



En 2001 rodó en España y a las órdenes de Agustín Díaz Llanes, "Sin noticias de Dios", y poco después, hizo el protagonista en "El crimen del padre Amaro", una coproducción hispano-mexicana, dirigida por el mexicano Carlos Carrera.



Esta cinta originó una fuerte polémica en México, donde se estrenó en medio de las críticas del obispado y sectores conservadores, pero batió récords de taquilla.



En 2004 estrenó dos de sus mejores películas, "Diarios de motocicleta", en la que daba vida al Ché Guevara, y "La mala educación", de Pedro Almodóvar.



En 2006 fue invitado a ser miembro de la Academia de Hollywood y comenzó el rodaje de su ópera prima, "Déficit", protagonizada por él mismo. Además, participó en la película multipremiada "Babel", de Alejandro González Iñárritu.



Ha ganado también un Globo de Oro por su actuación en la serie "Mozart in the Jungle" y ha sido seis veces nominado con sus películas a los premios Óscar; este año, precisamente, acudirá con "Neruda", por Chile, y con "Desierto", de Jonás Cuarón, por México.



El mexicano ha liderado también otras listas más curiosas, como ser el Soltero más deseado, o a Las 50 bellezas latinas.

PUB/CR