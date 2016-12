Galan engañado en "Manos al Fuego": "Menos mal que abrí los ojos"

Iquiqueño puso a prueba a su polola de un año en programa de Chilevisión

Los días que siguieron a la emisión del capitulo del programa "Manos al Fuego" de Chilevisión, en que Absalón Rifo terminó abruptamente su relación con su polola, Marcela Rocha, no han sido los mejores.

"Todo esto me afecta, cuando lo vi en la tele es como volverme a encontrar con ese capitulo de mi vida. Me desilusioné bastante, ya que creía que me iba a ser fiel, pero no fue así. Fue todo lo contrario y el doble".

Así se refiere al capitulo en que su novia, con quien llevaba un año de relación, coqueteara abiertamente con el actor argentino del programa.

Sobre su ex pareja, Absalón sentencia en "Las últimas noticias" que estaba convencido que era una mujer fiel. "Ella trabajaba, una persona hecha y derecha con una verdadera mujer de su edad (37 años), pero no fue así. Igual tenía sus dudas.

El joven relata que cuando veía a Marcela con interactuar con el supuesto masajista "veía las imágenes estupefacto. ;e acordaba de todas las veces que ella me dijo que tenía eventos y que no nos podíamos ver; ahora pienso que nunca existieron tales eventos".

"Me sirvió para darme cuenta de lo que tenía al lado y no era amor"", afirma.