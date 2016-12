Fran García-Huidobro responde a duras críticas de Carola Jorquera contra "Maldita moda"

En entrevista con el diario La Cuarta, la ex panelista de moda de "Buenos días a todos", Carola Jorquera, criticó el espacio de comentario de look de CHV "Maldita moda", al declarar que "esos programas como Maldita Moda, que toman todo superficial y toman al mundo para destruirlo. No, los encuentro de circo".

"Yo trabajo en serio, llevo esto demasiado en esto demasiado tiempo, nací de esto de la moda. Me he dedicado siempre a hacer prosperar las cosas, a ser positiva", añadió la también modelo.

Estas palabras no tuvieron buena recepción en el equipo detrás de la apuesta prime de los sábados de CHV, la que vuelve este 29 de agosto con su segunda temporada.

"Hablar mal del trabajo ajeno no me parece muy educado que digamos, pero ella nunca me ha parecido muy educada", declaró la animadora de "Maldita moda" Francisca García-Huidobro al programa "Intrusos".

Su compañera de espacio, Mariela Sotomayor, también se sumó a ñas críticas, aunque con palabras más duras, indicando que "ella viene de un programa que sacaba tres puntos y la echaron. ¿Tú creí que un programa exitoso como "Maldita moda", que lleva una temporada y adelanto su segunda, va a necesitar un personaje como ese? Si no la necesitaba ni el matinal".

