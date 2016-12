Foto de Pinilla desató álgido debate en las redes sociales

Esta foto no le gustó a los seguidores de Pinilla.

Hace unos años el rey de España desató una ola de críticas tras fotografiarse cazando elefantes. Luego fue la cantante Lucero quien encendió las alarmas tras aparecer en una foto junto a un animal muerto y un rifle. Ahora el turno es de Mauricio Pinilla.

Si bien el futbolista no aparece junto al cadáver de algún animal, no se salvó de las críticas en su cuenta de Instagram tras mostarle a sus seguidores su nueva entretención. "Listo para probar el juguete nuevo #Beretta #692", fueron las palabras del enemigo del "Mago" Jiménez.

De inmediato los seguidores comenzaron a manifestarse y así logró acumular más de 540 comentarios, entre ellos algunos como el de @alelareeMe, quien señaló, "dan pena los que hablan de plaga de animales cuando la única plaga somos los humanos los animales son 'plagas' porque les hemos quitado todo su hábitat natural". Por su parte, @menayanez publicó, "Sorry, pero, esta foto no me gusta... Nada con armas" y @blackittymom comentó, "si anda casando animalitos que no se pueden defender de sus armas ni de su insensibilidad, se me cayó feo Mauricio Pinilla... Espero que sea solo una pose de macho cabrio con esa arma".