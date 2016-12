Ex miembros de Soda Stereo recuerdan a Gustavo Cerati

Foto: Reproducción Guido Adler

Un 11 de agosto de 1959, Buenos Aires fue testigo del nacimiento de una de las estrellas más grandes de la música latinoamericana: Gustavo Adrían Cerati, quien 24 años más tarde formaría Soda Stereo junto a Zeta Bosio y Charly Alberti.

Justamente, estos emblemáticos músicos argentinos recordaron hoy a su ex compañero de batallas con emotivos comentarios en redes sociales.

A través de Twitter, Zeta Bosio escribió: "Un día como hoy la tierra escuchó tu voz por primera vez. Todo te extrañamos.

A su vez, Charly Alberti compartió una imagen en Instagram con la silueta de Cerati junto a la frase "Siempre en mi corazón.

Pero los ex Soda no fueron los únicos en dedicaron palabras al fallecido cantante. También lo hizo Benito Cerati, hijo de la estrella de la música argentina.

En el fan page de su banda (Zero Kill), Benito comentó que "cuando hablo de imprecisiones no hablo del ACV y no ignoro la gravedad del accidente", refiriéndose a los datos entregados por el periodista Juan Morris en la biografía no autorizad de Cerati.

"No es novedad ese episodio y su enfermedad, los datos a los que me refiero no tienen que ver con eso. Muchos son parciales y absolutamente subjetivos. No por "investigar" algo y hacer algunas entrevistas se sabe la verdad. Por otro lado agradezco a los que lo recuerdan por lo que fue y a los que saludaron y mandaron mensajes sin una ventaja económica. Quiero que su cumpleaños se llene de su música y no de morbo. ¡Gracias por su tiempo y comprensión!", escribió.

A lo anterior, se sumó la frase "feliz cumpleaños a un inmortal súper poderoso".

Otro de los grandes músicos y productores trasandinos que recordó a Gustavo Cerati fue Fabián "Tweety" González, quien trabajo con Soda Stereo a lo largo de su carrera.

"Me pasa cada vez que pongo play y aparece tu voz, o de casualidad (o no) te oigo en cualquier otro lugar de Latinoamérica , te reencarnas en tu prpio sonido y no puedo creer que estés en otra dimensión. Donde estés, GUS, gracias por venir y por el porvenir de todos los que pudimos compartir muchos años de tu vida", compartió González en su cuenta de Facebook.

A ellos se han sumado personas al rededor de todo el mundo, para agradecer el legado de uno de los artistas más importantes de Argentina y el continente.