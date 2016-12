Ex de Gianella Marengo regresa a Italia tras destape de romance de la modelo y Marcelo Salas

El ex de Marengo también partió a Europa.





El romance de Gianella Marengo y Marcelo Salas no sólo fue fulminante para los corazones de la nueva pareja, sino que también para Andrea Marcocchino, el hombre que durante dos años compartió su vida con la ex "Yingo".

Hace unos días la pareja reconoció su relación mediante fotos en las redes sociales y después de un idílico viaje a Miami partieron a Europa.

Por su parte, el ex de Marengo decidió agarrar sus maletas y partir a Europa también, pero no para seguir los pasos de la ex recluta de "Pelotón", sino para reencontrarse con su familia y rehacer su vida.

En su cuenta de Instagram, Marcelo Marocchino, el primo de la ex pareja de Gianella Marengo, publicó una imagen arriba del avión explicando, en una ,mezcla de idiomas, que su destino sería lItalia.