Eva Gómez enfática: “Nadie ha podido demostrar que ‘Manos al fuego’ es un tongo”

Eva Gómez no oculta su orgullo por los resultados que ha tenido la tercera temporada de "Manos al fuego", actualmente en pantalla con cifras de rating que cada semana posicionan a la apuesta que ella lidera entre los más visto del día, de acuerdo a las cifras oficiales de Time Ibope.



Cada temporada ha tenido un atractivo, piensa Eva. "La primera porque era la primera, la segunda porque incorporamos la prueba del beso y la de ahora porque hemos salido a regiones", dice al tiempo que admite que haber sacado de Santiago el espacio les ha permitido sentirse algo más a resguardo al momento de grabar, dada la popularidad de "Manos al fuego" que incluso la ha expuesto a anecdóticas situaciones en su cotidianeidad, cuando frecuenta el supermercado o el banco, por ejemplo, y la gente se le acerca a preguntarle si su presencia en el lugar tiene que ver con alguna"emboscada", muy propia de su programa.

Y mientras disfruta de instancias como esta, Eva entra en terreno y desmenuza el espacio inserto en un "escenario de la tele que está, a lo menos, difícil", de acuerdo a sus propias palabras.

"Hubo un antes y después de las turcas, hubo que empezar a usar los recursos que se tienen, podríamos habernos quedado (...) hay que sorprender", comenta la sevillana.

"Dijimos, 'la competencia está complicada, hay que sorprender, ¿cómo le ponemos un aditivo para que genere más interés?', porque en Santiago ya todo el mundo sabe que existe 'Manos al fuego'", asegura Gómez transparentando una conversación de equipo con posterioridad a la segunda temporada del programa, cuando se evaluaba cómo regresar a la pantalla con una apuesta 2.0.

Y resultó. "Me meto poco en el tema del rating, pero cada vez que empieza el programa me meto a Twitter para tener feedback con el público, hemos sido trending topic mundial y a veces todos, todos los hashtag (diez en total), son de 'Manos al fuego'", nos comparte el rostro de CHV con evidente orgullo.

"Es cierto que le va muy bien, tiene muy motivada a la gente, no sólo a los jóvenes", dice luego destacando la transversalidad del programa que pone en aprieto a las parejas.

Polémicas

Este año, el espacio ha tenido un gran impacto mediático, lo que ha ido de la mano de distintas polémicas que tienen que ver, desde acusaciones respecto de la honestidad del programa, que también marcaron las temporadas precedentes, hasta la actitud de uno de los desafiados a través de una prueba que tardó nada en caer en la tentación.

Controversias más o menos, lo cierto es que Eva no se alcanza a inmutar y se sostiene en los réditos de sintonía que tiene el programa.

"Desde la primera temporada apareció gente diciendo que era un tongo y hasta ahora nadie ha podido demostrarlo", es la respuesta de Eva a una de las preguntas obvias de formular al momento de dialogar con ella.

"Rocío decía que se puso de acuerdo con los amigos del pololo porque quería ganar un poco de plata, pero nunca supo que para ganarse el millón se tenía que portar como una santa", dice luego al ser consultada por la denuncia contra el espacio que su emblemática participante hizo hace un par de semanas en "Mentiras verdaderas", poniendo en duda la transparencia del programa.

"Ni siquiera contestamos estas preguntas, es primera vez que hablo del tema porque es tanto el trabajo del equipo que no merece la pena hacerlo (...) la gente no nos esperaría como nos espera", dice con absoluta certeza.

"Hablen o no hablen, al programa le ha ido bien, aunque haya voladores de luces", dice luego Eva poniéndole punto final a la controversia.

