Este sábado se entregan los primeros Oscar del año a tres grandes figuras del cine

Spike Lee ha sido nomidado en dos ocaciones al premio de la Academia y entre sus cintas destaca "Malcom X" / Foto: Getty Images

Spike Lee, Gena Rowlands y Debbie Reynolds recibirán este sábado el Óscar honorífico durante la celebración anual de los Premios de los Gobernadores, un evento que tendrá lugar en el centro Hollywood & Highland, situado junto al teatro donde se celebra la gran gala del cine.

Lee y Rowlands serán homenajeados con el Óscar de honor, una distinción que reconoce las contribuciones a la industria del cine de los premiados durante toda su vida, mientras que a Reynolds se le hará entrega del Premio Humanitario Jean Hersholt -también una estatuilla dorada-, destinado a personas del séptimo arte cuyas tareas humanitarias han tenido un impacto positivo en el celuloide.

Se trata de una ceremonia más discreta, sin retransmisiones en directo y con muchos menos invitados que la multitudinaria premiación de estatuillas cinematográficas que se repite cada año entre los meses de febrero y marzo.

Lee, de 58 años, ganó el premio de estudiantes de la Academia de Hollywood en 1983 por "We Cut Heads", y ha sido nominado en dos ocasiones a la estatuilla: en 1990, por el guión de "Do the Right Thing", y en 1998 por el documental "4 Little Girls".

En la filmografía de este estandarte del cine independiente se incluyen títulos como "Malcom X" (1992), "25th Hour" (2002) e "Inside Man" (2006).

Actualmente prepara el estreno de "Chiraq", con Samuel L. Jackson, una cinta que se lanzará en cines de forma limitada en diciembre justo antes de estar disponible en la plataforma Amazon Instant Video.

Rowlands, de 85 años, fue candidata al Óscar como mejor actriz por "A Woman Under the Influence" (1974) y "Gloria" (1980), ambas cintas dirigidas por su marido, John Cassavetes, y ha aparecido en 40 películas, la última de ellas, "Six Dance Lessons in Six Weeks" (2014).

En su filmografía destacan cintas como "Lonely Are the Brave", "Faces", "Minnie and Moskowitz", "Opening Night", "Another Woman", "Unhook the Stars", "Hope Floats", "Playing by Heart", "The Notebook" y "Broken English".

Reynolds, de 83 años, obtuvo la nominación al Óscar como protagonista de "The Unsinkable Molly Brown" (1964) y es conocida también por su papel en el musical "Singin' in the Rain" (1952), así como por "The Tender Trap", "A Catered Affair" y "Mother".

La actriz es fundadora de Thalians, una organización benéfica de trabajadores del mundo del espectáculo destinada a crear conciencia sobre las enfermedades mentales, así como a promover su tratamiento.

Fue presidenta del grupo entre 1957 y 2011 y sus esfuerzos han generado millones de dólares destinados al centro de salud del hospital Cedars-Sinai y al de la Universidad de California en Los Ángeles, especializado en ayudar a veteranos tras participar en conflictos bélicos.

"La Junta de Gobernadores está orgullosa de reconocer las sobresalientes contribuciones de nuestros homenajeados", manifestó la presidenta de la Academia de Hollywood, Cheryl Boone Isaacs, que espera que los logros de los tres galardonados "enriquezcan a las futuras generaciones". EFE