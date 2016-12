Estas son las series que no te puedes perder el 2017

Aún no termina el año y ya son muchos los que piensan en el 2017 porque sus series favoritas vuelven a la pantalla. Producciones como "Stranger Things", "Game of Thrones" y "The Walking Dead" preparan sus regresos, mientras otras como "24: Legacy" harán su debut con bombos y platillos.

Para hacer la espera un poco más agradable, acá te dejamos la lista de las producciones que regresan con nuevas temporadas y las que debutan este próximo año.

SHOW/MN