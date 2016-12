¡Se tentó! Vesta Lugg reconoce robo y ofrece disculpas

Instagram

"vestaluggPerdón @caraschile, pero les robé esta revista en la gala de @makeawishchile porque cuando salió, no me encontraba en Chile y no la pude comprar. #HolaFran". Este fue uno de los posteos de Vesta Lugg esta mañana en Instagram, plataforma en la que la rubia cuenta permanente su día a día junto a sus amigas en medio de sus constantes viajes al extranjero, muchos de ellos a Estados Unidos.

Pero esta vez no lo hizo por alguna de sus aventuras en el gimnasio o en otro país junto a su partner, Raquel Calderón.

Y esta mañana soprendió con un posteo a través del que confesó haber tomado, sin permiso mediante, un ejemplar de revista Caras cuya portada ilustró, hace algunas semanas, Francisca García-Huidobro.

De esta manera la rubia, al parecer, quedó en paz con su conciencia, luego del pequeño robo.