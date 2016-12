¡Otra vez sin TV! Pamela Díaz queda fuera de "De aquí no sale"

Petaccia se despidió en pantalla de su compañera.

Después de su polémica salida de Mega, Pamela Díaz logró encontrar un nuevo lugar como conductora de televisión. Junto a Giancarlo Petaccia lideró el programa "De aquí no sale", sin embargo su paso por el espacio de UCV llegó a su fin.

Esta tarde su compañero utilizó la pantalla de UCV para explicar el futuro televisivo de "la fiera". "A contar de hoy Pamela Díaz cesa en sus funciones del programa al no llegar a acuerdo con la productora. La productora y el equipo de 'De aquí no sale' le queremos agradecer su trabajo, compromiso y desearle toda la suerte del mundo en los proyectos que emprenda", fueron las palabras del ex de Paulina Nin.

Los buenos deseos de Petaccia no terminaron ahí y continuó despidiéndose de su ex compañera. "Yo en particular soy muy amigo de Pamela, lo lamento mucho. Son cosas que pasan, son negociaciones, nosotros tenemos que seguir con nuestro proyecto adelante y desearle a Pamela toda la suerte del mundo", puntualizó el conductor mientras sus compañeros gritaban "te queremos, Pamela".