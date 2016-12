El sol y la lluvia dentro de los temas favoritos de la música

Un estudio demuestra que los fenómenos meteorológicos también están muy presentes en la música, sobre todo el sol y la lluvia, que ha seducido en especial a cantantes como Bob Dylan, John Lenon o Paul McCartney.

La investigación publicada en la revista "Weather" analiza más de 700 canciones, que se han sacado de karaokes, pues esas listas están compuestas por intérpretes famosos y la gente suele conocer bien sus letras.

Un grupo de expertos de las Universidades de Southampton, Oxford o Manchester, se puso manos a la obra para analizar la presencia de los fenómenos meteorológicos en la letras y género musical.

La directora del estudio, Sally Brown de la Universidad de Southampton, señaló que el equipo estaba "sorprendido" de las frecuencia con que se habla del tiempo en la música popular, "ya sea como una simple analogía o como tema principal de la canción" como Bob Dylan con "Blowin' The Wind" o The Hollies' en "Bus Stop", en la que una pareja se enamora bajo un paraguas.

El sol y la lluvia aparecen en un 37 % de los temas analizados, ya sea como tópico principal o secundario, mientras que la ventisca o la helada parecen ser los menos propensos para rimar.

Cuando una canción hace referencia al tiempo no es raro que nombre más de un fenómeno, hasta un máximo de seis, como es el caso de "Baby It's Cold Outside" de Frank Loesser, o "Stormy" de Cobb and Buir.

Sin embargo, el sol se asocia más a sentimientos y emociones positivas, mientras que la lluvia y las tormentas parecen inspirar más sentimientos pesimistas o negativos.

En cuanto a géneros, el estudio indica que el principal astro del sistema solar está "desproporcionadamente bien representado" en los temas de jazz, mientras que los arcoiris son más populares en la música anterior a 1955.

Más de 900 compositores o cantantes han escrito o cantado sobre el tiempo, entre ellos los más destacados son Bob Dylan, con referencias meteorológicas en 163 temas, John Lennon y Paul MacCartney con canciones como "Follow the Sun", Good Day Sunshine" o "Rain".

Las canciones en relación con el tiempo son muy populares, y en la lista de las 500 mejores canciones de todo los tiempos publicada por la revista Rolling Stone en 2011, un 7 % tienen algún tipo de relación con fenómenos climáticos.

"Nuestro estudio también concluye que las referencias al mal tiempo en la música pop son estadísticamente más significativas en la música estadounidense de las décadas 'más tormentosas' de los años cincuenta y sesenta que los periodo 'más tranquilos' se los años setenta y ochenta", enfatizó Brown.

EFE