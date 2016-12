El recluta Juan Pablo Álvarez sobrevive con la venta de alfajores

Alejado de la televisión, Juan Pablo Álvarez, el recluta que se hizo conocido tras participar en el reality Pelotón de TVN, no ha podido conseguir un trabajo estable y, desde que se apagaron las luces, se ha ganado la vida en distintos trabajos. Lamentablemente, todos de manera esporádica.

Según indica el diario La Cuarta, periódico que siguió los pasos del ex pelotón, actualmente la ex estrella de televisión vende alfajores en Graneros, lugar en el que se encuentra radicado desde hace un tiempo.

"Hago alfajores y los salgo a vender en Graneros. Puerta a puerta o en negocios, o por encargos. Soy bien trabajador y no me gusta estar de ocioso. Hay que ser busquilla. Ahora voy a aprovechar de comprar materiales para mi nueva pyme".

Pero, pese a que las cosas se han visto complicadas, su optimismo y empeño, características que lo transformaron en uno de los preferidos del público, no han cambiado en Álvarez. Por eso no deja de buscar oportunidades y trabaja de lo que sea. "Me dediqué a manejar un camión, trabajé en un local de comida rápida, fui maestro sanguchero, instalé cableado de energía y tuve una empresa de chocolates que se llamaba 'Maestros del Chocolate'", detalló en una entrevista con el diario La Cuarta.