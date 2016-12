El reclamo del minero que no asistirá a la premiere de "Los 33"

Juan Carlos Aguilar, uno de los 33 mineros atrapados en el yacimiento San José, aseguró que vendió los derechos de su hombre y su imagen a perpetuidad a los productores de la película, por la suma de 4 millones de pesos.

Aguilar reclamó en "SQP" (CHV) y detalló que la suma se les fue cancelaron en cuatro cuotas y que, posteriormente, les dieron otros 600 mil pesos.

"Yo no voy a asistir porque siento molestia con lo que hicieron con nosotros. Se nos rindió a perpetuidad, entonces si quisiera hacer un libro o un comercial no podría, porque los derechos los tiene la productora de la película. No me pertenecen los derechos. Mi nombre, imagen, todo está vendido a perpetuidad", relató en el espacio de farándula.

"Cuando se firmó el precontrato para la película nos dieron media hora. No pudimos llevarnos los contratos o la copia del precontrato para consultarlo con otro abogado. Nosotros como mineros perdimos nuestra esencia (...) No tenemos nada", agregó.

"No teníamos idea qué era hacer una película. La empresa la crearon los abogados para vender nuestros derechos y se lleva el 20%. Después hay que pagar impuestos. Ellos iban a ser nuestros asesores y yo no veo en qué nos asesoraron", reclamó el minero.

Aguilar, además, destacó que "los abogados nos hicieron pelear a nosotros, porque dijeron que íbamos a echar la película abajo y nosotros no queríamos eso (...) No tengo nada. Yo quiero recuperar mis derechos".

Publimetro