El momento más adverso de Ítalo Passalacqua, mermado física y emocionalmente

Agenciauno

El año pasado y el que se encuentra próximo a expirar, Ítalo Passalacqua se ha enfrentado a uno de los momentos más duros de su vida. Y es que cuando transcurría abril de 2014, el crítico de espectáculos de CHV se dirigía a una función de prensa de una película, una actividad propia de su cotidianeidad que desde ese instante se vio brutalmente alterada.

Un accidente automovilístico lo dejó meses fuera del ejercicio del periodismo. Para ser exactos, cinco. Fueron 150 días en que el hombre de estilo severo y lapidario se enfrentó a la más absoluta dependencia de Patricio Herrera, su pareja.

Internado en el Hospital Clínico de la UC, específicamente en la sucursal Marcoleta, el experto en cine era diagnosticado con un traumatismo encefalocraneano, además de fracturas en la columna y un brazo. Esto lo alejó de la vida pública y lo obligó a recluirse en su domicilio en la comuna de Las Condes junto a Herrera, quien se convirtió en el hombre que lo sostuvo tanto emocional como físicamente. El estado de Ítalo, de inhabilidad prácticamente total, lo obligó a asumir un complejo escenario.

Pero la rehabilitación llegó. Passalacqua se sometió a un intenso trabajo que le permitió manejar nuevamente la motricidad fina, volvió a caminar con ayuda de un bastón y en septiembre del año pasado reapareció en "SQP", panel desde el que volvió a ejercer el periodismo en medio del apoyo de sus compañeros de panel, acompañado en todo momento con su novio.

Así llegó la Gala del Festival de Viña de este año. La alfombra roja fue el piso por el que caminó junto a Patricio en un hecho inédito en la televisión chilena. El público lo aplaudió e Ítalo se mostró tan feliz como visiblemente emocionado. Y frágil.

No obstante lo anterior, el experto en cine decidió seguir adelante. Con su tribuna en "CHV noticias" y en el espacio de espectáculos del canal privado, desde donde lo vieron volver a deteriorarse. Apagarse, abatirse.

Fue en septiembre del año en curso, cuenta un cercano a él, mientras Herrera se niega a comentar el estado de salud de Ítalo con este medio. "No quiere que se enteren de lo mal que está Ítalo, lo está protegiendo de la exposición mediática", revela nuestro interlocutor.

¿Cómo han sido los últimos meses de Passalacqua? "Hace dos meses salió de 'SQP'. Fue en septiembre cuando comenzó a sentirse mal, todo indica que fue porque lo sacaron de prensa (agosto), se quedó sin sus comentarios en el central", relata uno de sus compañeros de trabajo antes de entregar más detalles del adverso momento por el que atraviesa el periodista de 70 años.

"Luego de eso surgió la posibilidad de que sus comentarios de cine en prensa fueran grabados, lo cual no resultó. Entonces cae a la clínica, deprimido. Fue establizado químicamente, se le regularizó el tema de los medicamentos, requiriendo una mayor atención de Pato. Se va a su casa, pasan unas semanas y se cae de la cama en un momento en que quiso ir al baño. Paralelamente, algo le pasa en un dedo y se le hace una herida, lo que suma en complejidad porque Ítalo tiene diabetes, entonces está el riesgo de que pase a gangrena", detalla la fuente.

"Está con curaciones, yendo permanentemente al médico. En octubre nuevamente recae y tiene que ser internado en la UC. Uno entiende que esto es una mezcla de colapso emocional y físico", agrega el cercano al periodista que hoy vive en un estado de total "dependencia" de su pareja, aunque con la esperanza de retomar su trabajo en "SQP", lo único que le queda. En el entendido de que al interior de CHV tengan considerado que él siga, pudiendo hacerlo si su condición de salud mejora.

Pero la realidad no está hoy alienada totalmente con el anhelo del periodista. "Se entiende que Ítalo no va a seguir en el canal, ya lo sacaron de las noticias. Y cuando eso ocurrió fue que Ítalo se deprimió", nos relata el cercano al hombre que incluso tuvo que olvidarse de sus planes de acceder al Acuerdo de Unión Civil, vínculo que oficializaba legalmente su relación sentimental con Patricio Herrera, con quien incluso concurrió este año, esoecíficamente en julio último, a solicitar hora para hacer el tramite.

"No lo hicieron porque él no estaba en condiciones físicas de hacerlo, Ítalo está muy deteriorado. Y Pato quiere protegerlo, no desea exponerlo públicamente", nos comenta luego la fuente con evidente pesar por el adverso presente de Passalacqua.

Carolina Ceballos