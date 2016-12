El mejor amigo de este actor pasará del basquet a salvar el mundo

Jessie Usher y Ronreaco Lee comparten pantalla en "Survivor's Remorse" / Foto: Getty Images

Este martes 25 de agosto, a partir de las 23:00, FOX Comedy estrena la segunda temporada de la serie "Survivor's Remorse" producida por el astro de la NBA LeBron James y protagonizada por Jessie Usher junto a Ronreaco Lee, quienes encarnan a Cam Calloway y Reggie Vauhn, respectivamente.

El primero, un joven que repentinamente se transforma en una estrella del básquetbol, y el segundo, su primo, confidente y compañero de aventuras.

En esta temporada, ambos continúan intentando manejar el ascenso de Cam, con el desafío de conservar el amor por la familia en contraste con las recompensas y responsabilidades que traen consigo la riqueza y la fama.

Pero esta relación entre Jessie Usher y Ronreaco Lee sobrepasa las cámaras. "Somos grandes amigos", confiesa este último en conversación con Publimetro.

"Cada viernes, cuando no trabajamos hasta muy tarde, nos juntamos con amigos y el resto del elenco a comer. Estamos grabando en Atlanta así que es típico encontrarse con gente los viernes y sábados por la noche", comenta Ronreaco Lee.

Esta cercanía también le permitió celebrar con Jessie Usher cuando se anunció que el actor de 23 años sería protagonista de la secuela de "El día de la independencia".

"Me enteré de una forma muy loca y no podía estar más feliz por él", cuenta Lee.

Entre risas, el actor narra que "nuestro productor, Mike O'Malley, nos envió un mensaje de texto a todos para darnos la noticia pero pensé que estaba bromeando así que no le presté mucha atención ni hablé con Jessie hasta que lo leí en Internet. Junté las piezas y me di cuenta de que no era una broma. Lo llamé inmediatamente para decirle lo orgulloso que estaba por él".

Que su colega en "Survivor's Remorse" tenga la encomienda de salvar al mundo de una raza extraterrestre, tiene una explicación.

"Cuando estás cerca de Jessie Usher no necesitas mucho tiempo para darte cuenta que tiene algo que lo hace único. Lo pienso desde la primera audición que tuvimos juntos. Inmediatamente me nutrí por su nivel de talento y profesionalismo. Además, es un tipo muy humilde", relata Ronreaco Lee.

Como si los elogios no fueran suficientes, Lee agrega que "esto no le podía haber pasado a una mejor persona que él. Estaré al frente cuando sea la premier de la película y apoyando cuando llegue a los cines de todo el mundo. Sé que hará un tremendo trabajo. No puedo esperar a verlo".

"Surivor's Remorse" inicia su segunda temporada a las 23:00 horas de hoy, mientras que la segunda parte de "El día de la independencia 2" llegará a la gran pantalla en junio del 2016 bajo la dirección de Roland Emmerich.

Por Mauro Canales