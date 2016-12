El mea culpa de Mauricio Correa: "Fue un error gravísimo seguir con el matinal después de la muerte de Felipe"

El ex director de 'Buenos días a todos' abrió su corazón.

Lo que comenzó como una entrevista a Mauricio Correa en radio ADN con motivo de la muerte de Juan Carlos "Tata" Díaz, el ex editor general de "Buenos días a todos", terminó como un mea culpa por parte del ex director del espacio de TVN.

Después de analizar la evolución de los programas matinales, el director de TVN fue consultado sobre si extrañaba su participación en el espacio de la señal estatal. "Va a sonar ingrato, pero no. Cumplí una etapa, al lado de Juan Carlos hicimos muchas cosas divertidas. Por nuestras manos pasaron Jorge Hevia, Felipe Camiroaga, Tonka Tomicic, la Carolina de Moras, a ella en Chilevisión le dieron duro y hoy es la animadora del Festival de Viña".

Correa también se refirió al episodio que vivió Felipe Camiroaga cuando recibió el enojo del público en el teatro Caupolicán en la entrega del "Copihue de oro". "Felipe no tenía poder de decisión (sobre la salida de Kathy Salosny). Fue muy duro e injusto. Le dije no vamos, te van a pifear y me dijo me van a pifear, pero yo no he hecho nada. Fue muy duro y muy injusto".

El director de TVN también aclaró los motivos de su salida del autodenominado "matinal de Chile" y explicó, "yo quería cumplir 20 años en el matinal y salirme. Era un plan que teníamos con Felipe. Él quería trabajar menos, ir a Chillán. El director ejecutivo se fue a Canal 13, llegaron nuevas autoridades, vino el accidente de Juan Fernández, lo que fue más complicado. De ahí era obvio que me tenia que quedar un tiempo más hasta que lo hablé con Nicolás Acuña y empezamos a conversar la posibilidad de salir del matinal, porque yo lo quería. Nunca tuve una discusión con Carmen Gloria López.".

Tras esto, Correa comenzó a recordar la serie de acontecimientos que llevaron a su salida y terminó haciendo una reflexión trascendental respecto al accidente en que murieron sus compañeros de trabajo. "Me enfermé, el 'Tata' Díaz me daba plaquetas, estuve ocho meses internado. Ya no estaba el 'Tata', se fue Felipe. Para la gente falleció Felipe, para nosotros se fueron cinco compañeros. Hace un año perdí a mi cuñado, me golpeó mucho como persona. Se sumó lo de Felipe, Roberto Bruce, Sylvia Slier, Carolina Gatica y Rodrigo Cabezón., cinco familias que quedan mal", analizó el ex director de "Buenos días a todos" y luego recordó, "nosotros haciendo un programa al otro día, lo que considero que fue un error gravísimo. Ese día debió haber terminado un ciclo y empezar de nuevo con otro nombre, con otra gente, con otro equipo y eso me empujó, fui a conversar con un médico y le conté lo que estaba pasando y empecé a practicar el desapego hasta que llegó el minuto que di el paso al costado".

Correa confesó que su intención no era obtener rating recordando a Camiroaga y se defendió de los comentarios que surgieron en ese momento asegurando, "nos criticaron porque repetíamos imágenes de Felipe, pero eso tiene una justificación, no teníamos programa los primeros días ¿Qué programa íbamos a hacer?". Finalmente, el ex cabecilla del matinal de TVN recalcó, "habría que haber parado, pero en ese minuto nadie estaba preparado para la magnitud de la tragedia. La gente nos pedía imágenes de Felipe, caló muy hondo. Si fuera por lo que nos pide el público estaríamos todos los días pasando imágenes. Estábamos pasando por un estado de shock brutal, nuestros jefes tampoco estaban preparados. No se puede culpar a nadie", concluyó.