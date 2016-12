El gran tongo farandulero de Francisco Kaminski en Mega

El ex animador de "Mira Quien Habla", Francisco Kaminski, se confesó en el programa de radio de Enzo Corsi, emitido por PonRadio.com, y detalló el gran tongo que hizo en el extinto espacio de farándula de Mega.

La farsa fue un día en que se le ocurrió decir en pauta, frente al editor periodístico, que se había conseguido la "dirección de Marlen Olivar, voy a hacer un móvil desde su casa", en un momento que la ex musa del Kike Morandé se encontraba peleada con su pareja de ese entonces, Robero Dueñas, consigna Fotech.

Con la mentira planteada, el marido de Carla Jara se fue con un camarógrafo y un operador móvil, quienes se convirtieron en sus cómplices, a la calle Escrivá de Baleguer, en Las Condes, donde buscó una casa deshabitada desde la que abrió el programa.

"No, yo tranquilo... Y yo, 'estamos aquí en la noticia, nadie se ha enterado. Marlen Olivari, en cualquier momento, sale a conversar con nosotros'. Y vamos tocando el timbre, compadre, diciendo '¡Marlen!, ¡Marlen!'. Y yo entrevistando para alargar, porque nos estaba yendo bien. Sigue, sigue, sigue. Me fui a tocar el timbre de la vecina. '¿Usted ha escuchado pelear a la Marlen con Roberto Dueñas?'. Y la vieja no entendía de quién le estábamos hablando. Y yo le sacaba el micrófono para que no dijera que no. 'Ya, y vamos a conversar con otra señora', porque uno siempre es rápido", contó Kaminski.

En ese momento comenzó a llamar a Olivar y, según contó, ocurrió algo que no esperaba.

"La señora yo creo que estaba adentro de la casa viendo el programa. Y me pasó algo mágico, porque yo dije '¡Marlen!, ¡Marlen! Si no quieres salir, sacanos una toalla blanca por la ventana", dijo y que "yo le pedía, le decía, 'si estás bien con Roberto, danos la mano'. Y la señora hacía así (hace un gesto de saludo) con la mano ¡Eso no lo supo nadie!", concluyó.