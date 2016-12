El escándalo marital de Pampita y Benja Vicuña que remece al espectáculo

Agenciauno

No se ve solución al conflicto. No al menos por ahora. Hablamos de la separación de Benjamín Vicuña y Pampita de la que se viene hablando hace varias semanas en medio del hermetismo de la pareja.

Sin embargo la farándula argentina ha puesto el tema en primera línea de reporteo, lo que ha redundado en una incansable búsqueda que ya arrojó los primeros resultados. Y es que mientras al chileno lo ven instalado con todas sus cosas junto a su amigo Boris Quercia, se filtraron los primeros audios de una descontrolada Carolina Ardohaín a los gritos con el protagonista de "La memoria del agua".

"Te acompañé 10 años, ¿un mes no me pudiste respetar? ¿un mes no podías esperar?", le dice, totalmente fuera de sí, la maniquí al rostro de Unicef, de acuerdo a una grabación hecha pública por "Intrusos" de Argentina.

"No sé quién es, ya tenés tantas amantes que ya me perdí", le dice luego la trasandina a un casi silente Benjamín.

"Pregúntale a la gente cómo nos ha visto. Pregúntales cómo era yo, cómo te trataba, como un rey. Pero vos, porque tienen la mejor piel del mundo te coges a la mina en el auto, no sé ya ni quién es", le enrostra luego la modelo al padre de sus hijos y quien últimamente ha sido vinculado a Natalia Oreiro.

VIDEO Filtran fuertes audios de Pampita peleando con Benjamín Vicuña