El emotivo mensaje del hijo de Gervasio en el día del padre

El hijo de Gervasio publicó esta imagen junto a su hijo.

El domingo 21 se celebró, en nuestro país, un nuevo día del padre y Nahuel Viera -hijo de Gervasio- no dejó pasar la oportunidad para enviar un emotivo mensaje.

"Feliz día a todos mis amigos que ya desbloquearon el amor verdadero cuando fueron padres! He visto a amigos luchar contra la ley por su derecho de ser padres, como también he visto amigos acobardarse y luego arrepentirse y luchar por recuperar el amor de sus hijos. Yo por el mío siento un amor inconmensurable, el amor que siento por Milan requiere de otra palabra que no existe, porque no existe amor como éste! Un beso de feliz día a mi padre, donde sea y por supuesto a mi madre, que fue también mi padre", fueron las palabras que publicó en su Facebook el hijo del cantante y Mónica Aguirre junto a una fotografía con su hijo.