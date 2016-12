El drama que vivió Karen Paola en "Mekano"

Uno de los rostros más queridos del ex programa juvenil de Mega, "Mekano", y quien se desarrolla actualmente como panelista de "Mucho Gusto", contó el drama que vivió mientras participaba del espacio que conducía José Miguel Viñuela.

Karen Bejarano, más conocida como Karen Paola, contó en "Mentiras Verdaderas" de La Red la dura enfermedad que sufrió durante sus primeros pasos en TV.

"Yo tenía un peso muy normal para mi edad, pero en la tele me veía más rellenita. La gente me decía que yo me veía gorda, y para una cabra que se estaba formando, uno se raya. Yo tuve bulimia. Y la verdad es que lo pasé súper mal porque una tiene que mentir mucho. Empecé a bajar de peso y nadie entendía por qué lo hacía tan rápido", confesó a Ignacio Franzani.

Bejarano detalló, además, que su explicación para esconder el problema que la aquejaba era el exceso de trabajo y esfuerzo físico que tenía en el extinto programa, bailando y haciendo notas.

"Agradezco que no fue algo mayor. No necesité psicólogo o tratamiento en una clínica. Pero de los 65 kilos que yo pesaba estaba en 54 y seguía bajando. Llegué a los 53 y después me quedé en los 57. Estuve en gimnasio y full alimentación sana", indicó el rostro de Mega, apuntando a la recuperación que tuvo.