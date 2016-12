El drama de Luis Pedraza: "Salí a las calles a buscar dinero en el suelo"

¡Sigue la cuenta de Twitter de Showbiz!

El cantante Luis Pedraza se confesó este martes en el programa "Más vale tarde" de Mega, donde conversó sobre su camino al éxito desde su salida de "Rojo" hasta coronarse como el ganador del primer ciclo de "The Voice Chile".

Antes de su aparición en las pantallas de Canal 13, "Toco Toco" se alejó de los escenarios, a raíz de las críticas de diversas personas, quienes le cuestionaron "que hacer esta música no era bien mirado ante Dios, por lo tanto, cómo podía hacerlo y eso hizo que obedientemente me apartara (...) Creo que fue un error, pero en se transformó en algo bueno porque me ayudó a crecer como persona".

En ese proceso, TVN le ofreció en 2006 volver a la televisión de la mano de una de las secuelas del programa que vio nacer, "Rojo", pero que lo rechazó por un viaje a Argentina para estudiar una carrera de música cristiana.

"Sufrí bastante allá, empezó un proceso de dificultades en la vida (...) pero uno decide y la vida da vueltas. Uno tiene propósitos para los que somos llamados y se tienen que cumplir tarde o temprano", comentó de su paso en el país trasandino.

Al profundizar sobre las consecuencias de su paso por la nación vecina, Pedraza reconoció los costos que constituyó estar lejos de Chile, especialmente los económicos.

"Cuando me fui a Argentina iba a estudiar dos años y medio, pero finalmente no logré estudiar porque no logré encontrar trabajo (...) Estuve cuatro meses viviendo en Buenos Aires, alojándome en casa de amigos que me hice allá (...) y nunca pude encontrar trabajo. Salí a buscar de barrendero, de junior, de lo que fuera, pero no se dio oportunidad. Tuvimos que volver con la cola entre las piernas, como se dice, a Chile, sin haber estudiado incluso", detalló.

"Por ahí canté en algunas iglesias donde me daban ofrendas (...) En alguna ocasión canté mucho rato, llevé discos para vender, canté como dos horas y cuando llegó el momento de la ofrenda me pasan un sobrecito, yo estaba súper contento cuando fui a mi habitación a orar con mi señora por ese dinero. No sé cuántos pesos argentinos eran, pero eran como ocho mil pesos chilenos y nos pusimos a llorar", agregó el cantante.

Pero la situación fue más crítica para "Toco Toco", quien relató en el espacio de Mega que incluso "salía a las calles buscando dinero en el suelo, pateando piedras igual que el 'Chavo', buscando platita por ahí. Fue difícil, pero lo que más doy gracias a Dios es que los bebés no estaban y nos pudimos mantener nosotros".

Afortunadamente esta situación quedó en el pasado de Luis Pedraza, quien durante 2015 participó en el programa "The Voice", del que se coronó ganador. Esto le permitió estar trabajando en su propio disco, junto con dedicarse a diversos eventos.

Frente a este proceso, Pedraza confesó que "no lo disfruté", dado que estaba completamente estresado y metalizado en ganar el espacio de Canal 13, ya que "tengo 30 años y esta era mi última oportunidad".

"Muchas veces estuve cansado y casi tiro la esponja", concluyó el cantante sobre su participación en el estelar.

SHOW/CRR