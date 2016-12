El desgarro de Chriss Mc Millan: “He llorado tanto que no me quedan lágrimas”

Reproducción CHV

Chriss McMillan se iba a casar. La ex integrante del panel de "Bienvenidos" está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida luego que su matrimonio con Francisco Contreras, se cancelara a 48 horas de realizarse.

Y fue en "Primer plano" que la periodista se desahogó a través de un extenso móvil en el que, ocultado algunos detalles, sí reconoció haber hecho todo lo posible. "El amor no se obliga, hice todo lo posible para estar con el amor de mi vida", dijo en conversación con Claudia Schmidt, Julio César Rodríguez, Fran García-Huidobro y Pamela Jiles.

Invitada en el estudio entregó algunas declaraciones la madre de la periodista, quien llegó hasta el programa de CHV para conversar sobre el doloroso tema, antes que una muy compuesta Chriss admitiera sentirse como como si se le hubiera muerto una persona. "Quiero aclarar que esto pasó hace diez días. Me he guardado el silencio, el dolor. Cuando supe que mi madre iba a estar sentada ahí... fue una conversación con confrontación con mi mamá, pero es una madre que ve desesperación, que su hija lo está pasando mal, que quisiera quitarme este dolor", dijo la rubia.

"Esta es una pena para mí, pero es una relación de pareja. Puedo hablar de mí, pero tengo que tener respeto con el hombre que iba a ser mi marido, yo soy persona de la farándula (...) Yo hice todo lo posible por salvar la relación", aseguró una dolida Mc Millan antes de echar por tierra cualquier posibilidad de reconciliación.

"La relación está terminada y no hay vuelta atrás, ese es mi punto de vista. Hay mucho cariño, mucho cariño. Siempre lo voy a querer, con él pensaba formar una familia, un futuro", aseguró antes de emitir desgarradoras declaraciones.

"Los primeros días fueron horribles, de no querer hacer nada. Pasaban dos días en que no me levantaba, no me bañaba (...) He llorado tanto que ya no me quedan lágrimas, que te tiras al suelo en la ducha y dejas caer el agua", dijo la frustrada novia.

Publimetro