¡Hasta un trío con "Chewbacca"! Eduardo Fuentes desclasifica sus secretos con Felipe Avello

Eduardo Fuentes, el animador de Canal 13 y radio ADN, desclasificó los secretos que tiene con Felipe Avello, con quien compartía un departamento durante sus inicios en Megavisión.

"Una vez Felipe estaba con una chiquilla en faenas, y yo estaba en mi habitación, y sentía la faena. Se alcanzaba a escuchar algo. Yo no tenía cama, tenía un colchón en el piso, cuando de pronto (Avello) abre la puerta de mi habitación y entra con la niña, ambos desnudos", relató el conductor de "Humor, gala estelar" en el programa "Con el Vaso en la Mano".

"Yo desde el piso tuve que mirar hacia arriba y era como encontrarse con Chewbacca y su hermano. Amos eran Chewbacca y me dicen '¿te unes?' y yo miro este espectáculo de vellos, cabellos, tibias y demás. Le digo 'no, no gracias. No me quiero unir'", detalló Fuentes.

El periodista aclaró, además, que "él ha dicho que había orgías, es parte del mito que él inventa" y que sólo vivieron juntos nueve meses, "porque hasta ahí llegó mi tolerancia".

