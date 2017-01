Ed Sheeran rompe records en Spotify

Luego de un año sin actividad y alejado de las redes socialas, el músico británico Ed Sheeran sorprendió a sus seguidores presentando dos temas nuevos, los que formarán parte de su próximo trabajo discográfico. "Castle on the hill" y "Shape of you", rápidamente se viralizaron y comenzaron a tranformarse en nuevos hits de la voz de "Lego house".

Tanta espectación generaron ambas canciones que Sheeran se convirtió en hombre record en Spotify. En solo 24 horas, "Shape of you" se convirtió en el tema más escuchado en un día en la historia de la plataforma, con más de 6,868,642 de streams. Mientras, "Castle on the hill" logró más de 6,168,395. En conjunto, ambos temas sobrepasaron los 13 millones de reproducciones para un solo artistas con ello, el británico superó a The Weekend (9.85 millones diarios) y Drake (8.76).

También superó a "Drag me down" de One Direction (4.759.698 escuchas el 31 de julio de 2015) y a Wiz Khalifa con "See you again" y sus 4,26 millones el 17 de abril de 2015.

El nuevo disco de Ed Sheeran llevaría por nombre "÷" y estos dos adelantos lo volvieron a poner en lo más altos de los rankings mundiales. En YouTube, "Shape of you" lleva un total de 21.689.583 visualizaciones, mientras que "Castle on the hill" se anota con 19.269.309 reproducciones.

"Shape of you"

"Castle on the hill"