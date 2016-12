Don Francisco reconoce lo difícil que será reinventarse tras el término de Sábado Gigante

Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, lentamente se despide del programa que lo lanzó a la fama y que lo mantuvo por 53 años en televisión, puesto que Sábado Gigante bajará la cortina este próximo 19 de septiembre.

Dentro de los cientos de recuerdos que ha dejado el espacio en la vida del animador, Don Francisco contó en el portal Buzzfeed que "durante el segmento del chacal, hubo un hombre que estaba cantando y me di cuenta que tenía las letras en la mano. Al principio creí que era un gesto, pero en realidad era la letra de la canción".

Otro de los momentos memorables que recordó el conductor, también está el momento más conmovedor Sábado Gigante que fue cuando un "niño le explicó a otro sobre el racismo. Estaban hablando del tema de blancos y negros y uno le dijo al otro, que era de origen cubano, que ahí no había diferencia porque si a los dos les sacaras la piel completa, abajo quedaría del mismo color".

En torno a los grandes premios que entregaba el programa, su mítico conductor apunta a que "hay un hombre que ganó 50 mil dólares en uno de los aniversarios (...) pero otros premios materiales, no recuerdo muy bien".

Consultado por quién fue el artista más nervioso antes de subir al escenario, Kreutzberger comentó que "la primera vez Enrique Iglesias se subió en un escenario, fue en Sábado Gigante. Cuando él me dio la mano, casi me la quiebra de lo nervioso que estaba. Me la apretó para quebrarmela, y no le dije nada porque no quería asustarlo más".

Respecto a las supersticiones que lo rodean, Don Francisco confesó que tiene muchas, por ejemplo, "entro por una parte, salgo por otra, no uso ciertas cosas, y no me gusta hablar de ciertos temas. He tenido la misma billetera desde que empecé a grabar el show".

Finalmente, frente a la pregunta de qué será lo más difícil para él tras el cierre del programa el próximo 19 de septiembre, el también animador de la Teletón lo reduce a una sola palabra: "reinventarme".